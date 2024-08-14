Экс-схиигумен Сергий обратился к патриарху Кириллу после письма Путину. Скрин

14 августа 2024 в 19:19 Размер текста - 17 +

Сейчас отец Сергий отбывает наказание в тагильской колонии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дело отца Сергия Попросивший президента РФ Владимира Путина о помиловании экс-схиигумен Среднеуральского женского монастыря Сергий (Романов) ищет поддержки у патриарха Кирилла. Он написал к нему обращение, в котором рассказал, что научился кротости и смирению, а также покаялся, и попросил поддержать прошение к главе государства. Копия обращения есть в распоряжении URA.RU. «Ваше Святейшество! Прошу вас принять участие в моем ходатайстве о помиловании на имя президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина […] Мой образ покаяния — это участие в строительстве храма в честь иконы Божией Матери „Всех скорбящих Радость“ в СИЗО-4 г. Москвы, которое Господь Своей милостью благословил мне осуществить. Благодарю Бога, что, находясь в этих стенах, имею возможность поучиться смирению, кротости, вере, любви, надежде, чтобы построить не только внешний храм, а еще и внутренний храм своей души, как Царство Небесное внутри нас», — говорится в обращении к патриарху. Николай Романов был задержан в 2020 году и осужден за экстремизм, склонение к суициду, нарушение права на свободу вероисповедания и самоуправство. Он получил шесть лет и 11 месяцев лишения свободы и отбывает наказание в ИК №13 Нижнего Тагила. В июле Романов подал прошение на имя Путина с просьбой о помиловании. Он попросил прощения у президента и всех людей, кого огорчил своими словами и поступками. Как сообщало URA.RU, уже будучи за решеткой бывший священник получил благодарственные письма от военных, священнослужителя и начальника московского СИЗО-4 за добрые дела. В ближайшее время просьбу о помиловании начнет рассматривать специальная комиссия. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Попросивший президента РФ Владимира Путина о помиловании экс-схиигумен Среднеуральского женского монастыря Сергий (Романов) ищет поддержки у патриарха Кирилла. Он написал к нему обращение, в котором рассказал, что научился кротости и смирению, а также покаялся, и попросил поддержать прошение к главе государства. Копия обращения есть в распоряжении URA.RU. «Ваше Святейшество! Прошу вас принять участие в моем ходатайстве о помиловании на имя президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина […] Мой образ покаяния — это участие в строительстве храма в честь иконы Божией Матери „Всех скорбящих Радость“ в СИЗО-4 г. Москвы, которое Господь Своей милостью благословил мне осуществить. Благодарю Бога, что, находясь в этих стенах, имею возможность поучиться смирению, кротости, вере, любви, надежде, чтобы построить не только внешний храм, а еще и внутренний храм своей души, как Царство Небесное внутри нас», — говорится в обращении к патриарху. Николай Романов был задержан в 2020 году и осужден за экстремизм, склонение к суициду, нарушение права на свободу вероисповедания и самоуправство. Он получил шесть лет и 11 месяцев лишения свободы и отбывает наказание в ИК №13 Нижнего Тагила. В июле Романов подал прошение на имя Путина с просьбой о помиловании. Он попросил прощения у президента и всех людей, кого огорчил своими словами и поступками. Как сообщало URA.RU, уже будучи за решеткой бывший священник получил благодарственные письма от военных, священнослужителя и начальника московского СИЗО-4 за добрые дела. В ближайшее время просьбу о помиловании начнет рассматривать специальная комиссия.