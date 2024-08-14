Приставы вынудили курганца заплатить налог на автопарк грузовиков

Судебные приставы взыскали с жителя Кургана задолженность по налогам на сумму около 480 тысяч рублей. Мужчина, который владел несколькими грузовыми автомобилями и занимался грузоперевозками, не желал платить налоги, рассказали в УФССП по Курганской области.
«Было возбуждено 13 исполнительных производств о взыскании долгов по транспортным налогам на общую сумму 480 тысяч рублей. В рамках принудительного взыскания судебные приставы вынесли в отношении должника запрет на совершение регистрационных действий с движимым имуществом — автомобилями МАЗ», — сообщили в ведомстве.
Мужчина решил обновить свой автопарк и продать машины, но из-за ограничения сделать это не смог. В результате ему пришлось погасить задолженность.
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Судебные приставы взыскали с жителя Кургана задолженность по налогам на сумму около 480 тысяч рублей. Мужчина, который владел несколькими грузовыми автомобилями и занимался грузоперевозками, не желал платить налоги, рассказали в УФССП по Курганской области. «Было возбуждено 13 исполнительных производств о взыскании долгов по транспортным налогам на общую сумму 480 тысяч рублей. В рамках принудительного взыскания судебные приставы вынесли в отношении должника запрет на совершение регистрационных действий с движимым имуществом — автомобилями МАЗ», — сообщили в ведомстве. Мужчина решил обновить свой автопарк и продать машины, но из-за ограничения сделать это не смог. В результате ему пришлось погасить задолженность.