14 августа 2024

Приставы вынудили курганца заплатить налог на автопарк грузовиков

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Курганец накопил 480 тысяч рублей транспортного налога на грузовые автомобили Фото:

Судебные приставы взыскали с жителя Кургана задолженность по налогам на сумму около 480 тысяч рублей. Мужчина, который владел несколькими грузовыми автомобилями и занимался грузоперевозками, не желал платить налоги, рассказали в УФССП по Курганской области.

«Было возбуждено 13 исполнительных производств о взыскании долгов по транспортным налогам на общую сумму 480 тысяч рублей. В рамках принудительного взыскания судебные приставы вынесли в отношении должника запрет на совершение регистрационных действий с движимым имуществом — автомобилями МАЗ», — сообщили в ведомстве.

Мужчина решил обновить свой автопарк и продать машины, но из-за ограничения сделать это не смог. В результате ему пришлось погасить задолженность.

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Судебные приставы взыскали с жителя Кургана задолженность по налогам на сумму около 480 тысяч рублей. Мужчина, который владел несколькими грузовыми автомобилями и занимался грузоперевозками, не желал платить налоги, рассказали в УФССП по Курганской области. «Было возбуждено 13 исполнительных производств о взыскании долгов по транспортным налогам на общую сумму 480 тысяч рублей. В рамках принудительного взыскания судебные приставы вынесли в отношении должника запрет на совершение регистрационных действий с движимым имуществом — автомобилями МАЗ», — сообщили в ведомстве. Мужчина решил обновить свой автопарк и продать машины, но из-за ограничения сделать это не смог. В результате ему пришлось погасить задолженность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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