В Свердловской области увеличили прожиточный минимум

15 августа 2024 в 12:10 Размер текста - 17 +

Размер прожиточного минимума достиг 17556 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Свердловские власти повысили размер прожиточного минимума на следующий год в среднем на 14,8%. Такое решение приняли на заседании правительства 15 августа. Об этом рассказали URA.RU в департаменте информполитики региона. «В денежном выражении величина прожиточного минимума с 1 января 2025 года на душу населения составит 17556 рублей в месяц. Для трудоспособного населения — 19136 рублей в месяц, для пенсионеров — 15098 рублей в месяц, для детей — 17029 рублей в месяц», — следует из сообщения. Прожиточный минимум в 2024 году составляет порядка 15,1 тысячи рублей в месяц на свердловчанина. В прошлом году стоимость условной потребительской корзины равнялась 14088 рублям. Ранее региональный власти проиндексировали пенсии на 7,5%. С 1 апреля выплаты по государственному пенсионному обеспечению выросли у 117,7 тысячи человек. Также с этого момента пенсионеры получают скидку 50% на проезд в пригородных поездах СвЖД. Льгота действует до 31 октября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловские власти повысили размер прожиточного минимума на следующий год в среднем на 14,8%. Такое решение приняли на заседании правительства 15 августа. Об этом рассказали URA.RU в департаменте информполитики региона. «В денежном выражении величина прожиточного минимума с 1 января 2025 года на душу населения составит 17556 рублей в месяц. Для трудоспособного населения — 19136 рублей в месяц, для пенсионеров — 15098 рублей в месяц, для детей — 17029 рублей в месяц», — следует из сообщения. Прожиточный минимум в 2024 году составляет порядка 15,1 тысячи рублей в месяц на свердловчанина. В прошлом году стоимость условной потребительской корзины равнялась 14088 рублям. Ранее региональный власти проиндексировали пенсии на 7,5%. С 1 апреля выплаты по государственному пенсионному обеспечению выросли у 117,7 тысячи человек. Также с этого момента пенсионеры получают скидку 50% на проезд в пригородных поездах СвЖД. Льгота действует до 31 октября.