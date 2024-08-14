14 августа 2024

В Свердловской области увеличили прожиточный минимум

© Служба новостей «URA.RU»
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Размер прожиточного минимума достиг 17556 рублей Фото:

Свердловские власти повысили размер прожиточного минимума на следующий год в среднем на 14,8%. Такое решение приняли на заседании правительства 15 августа. Об этом рассказали URA.RU в департаменте информполитики региона.

«В денежном выражении величина прожиточного минимума с 1 января 2025 года на душу населения составит 17556 рублей в месяц. Для трудоспособного населения — 19136 рублей в месяц, для пенсионеров — 15098 рублей в месяц, для детей — 17029 рублей в месяц», — следует из сообщения.

Прожиточный минимум в 2024 году составляет порядка 15,1 тысячи рублей в месяц на свердловчанина. В прошлом году стоимость условной потребительской корзины равнялась 14088 рублям.

Ранее региональный власти проиндексировали пенсии на 7,5%. С 1 апреля выплаты по государственному пенсионному обеспечению выросли у 117,7 тысячи человек. Также с этого момента пенсионеры получают скидку 50% на проезд в пригородных поездах СвЖД. Льгота действует до 31 октября.

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Свердловские власти повысили размер прожиточного минимума на следующий год в среднем на 14,8%. Такое решение приняли на заседании правительства 15 августа. Об этом рассказали URA.RU в департаменте информполитики региона. «В денежном выражении величина прожиточного минимума с 1 января 2025 года на душу населения составит 17556 рублей в месяц. Для трудоспособного населения — 19136 рублей в месяц, для пенсионеров — 15098 рублей в месяц, для детей — 17029 рублей в месяц», — следует из сообщения. Прожиточный минимум в 2024 году составляет порядка 15,1 тысячи рублей в месяц на свердловчанина. В прошлом году стоимость условной потребительской корзины равнялась 14088 рублям. Ранее региональный власти проиндексировали пенсии на 7,5%. С 1 апреля выплаты по государственному пенсионному обеспечению выросли у 117,7 тысячи человек. Также с этого момента пенсионеры получают скидку 50% на проезд в пригородных поездах СвЖД. Льгота действует до 31 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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