Свердловский губернатор объявил о повышении прожиточного минимума

В Свердловской области в 2024 году повысят прожиточный минимум

07 сентября 2023 в 13:12 Размер текста - 17 +

В 2024 году в Свердловской области повысят прожиточный минимум Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области повысят уровень прожиточного минимума. В 2024 году он составил порядка 15,1 тыс. рублей. Соответствующее решение принял глава региона Евгений Куйвашев. Об этом сообщили в департаменте информационной политики области (ДИП). «В 2024 году уровень прожиточного минимума будет повышен на 7% до 15,1 тыс. руб. Для трудоспособного населения прожиточный минимум повысят до 16,46 тыс. рублей. Для пенсионеров повысят до 12,98 тыс. руб. Для детей прожиточный минимум вырастет до 15,2 тыс. руб.», — говорится в сообщении ДИПа. На сегодня прожиточный минимум в расчете на душу населения в Свердловской области составляет 14 088 рублей в месяц. Для трудоспособного населения — 15 356 рублей в месяц, а для пенсионеров — 12 116 рублей в месяц. Прожиточный минимум для детей составляет 14 623 рубля в месяц. Ранее URA.RU писало о том, что свердловские власти увеличили компенсацию за оплату услуг ЖКХ из-за повышения цен на капремонт. Льготы могут получить те, у кого размер платы за жилищно-коммунальные услуги превышает 22% от общего дохода семьи. Также на льготу могут рассчитывать одиноко проживающие свердловчане, у которых доход ниже прожиточного минимума.

В Свердловской области повысят уровень прожиточного минимума. В 2024 году он составил порядка 15,1 тыс. рублей. Соответствующее решение принял глава региона Евгений Куйвашев. Об этом сообщили в департаменте информационной политики области (ДИП). «В 2024 году уровень прожиточного минимума будет повышен на 7% до 15,1 тыс. руб. Для трудоспособного населения прожиточный минимум повысят до 16,46 тыс. рублей. Для пенсионеров повысят до 12,98 тыс. руб. Для детей прожиточный минимум вырастет до 15,2 тыс. руб.», — говорится в сообщении ДИПа. На сегодня прожиточный минимум в расчете на душу населения в Свердловской области составляет 14 088 рублей в месяц. Для трудоспособного населения — 15 356 рублей в месяц, а для пенсионеров — 12 116 рублей в месяц. Прожиточный минимум для детей составляет 14 623 рубля в месяц. Ранее URA.RU писало о том, что свердловские власти увеличили компенсацию за оплату услуг ЖКХ из-за повышения цен на капремонт. Льготы могут получить те, у кого размер платы за жилищно-коммунальные услуги превышает 22% от общего дохода семьи. Также на льготу могут рассчитывать одиноко проживающие свердловчане, у которых доход ниже прожиточного минимума.