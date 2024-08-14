Предпринимательница из Кургана Коценко передала вещи для жителей Курска. Фото, видео

15 августа 2024 в 14:37 Размер текста - 17 +

Наталья Коценко (на фото) после закрытия магазина решила помочь пострадавшим из Курска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Предпринимательница Наталья Коценко из Кургана приехала на пункт сбора помощи, чтобы передать одежду для пострадавших от атак ВСУ жителей из Курской области. Женщина отметила, что после закрытия магазина у нее осталось много вещей, которыми она решила помочь нуждающимся. Об этом Коценко сообщила корреспонденту URA.RU на пункте сбора. «Я слежу за новостями, оттуда и узнала, что можно передать помощь. После закрытия магазина осталось много вещей, которые я решила передать. Есть много людей, которым эти вещи сейчас намного нужнее. Багажник машины забит коробками», — рассказала URA.RU Наталья. Предпринимательница пояснила, что она передала рубашки, футболки, штаны, пуховики и другие предметы одежды для пострадавших. Она надеется, что вещи, которые она передала, помогут жителям Курской области. Корреспондент URA.RU поговорила и с руководителем подразделения Народного фронта «Молодежка» Денисом Суриным. Он рассказал, что жители Курганской области активно помогают в сборе гуманитарного груза. В штаб уже приезжали жители Шадринска, Белозерского округа и других муниципалитетов, чтобы передать вещи. Сурин отметил, что также поступает очень много звонков, насчет того, когда можно привезти помощь и можно ли помочь переводом денежных средств. Отправить гуманитарную помощь курганское отделение Народного фронта планирует 23 августа. Ранее URA.RU писало, что в Кургане организовали помощь для пострадавшим от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) жителей Курской области. Неравнодушные горожане начали приносит продукты и вещи, чтобы передать гуманитарный груз. Волонтеры начали выгружать гуманитарную помощь для пострадавших из Курска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На пункте сбора по Омской собирают гуманитарную помощь для пострадавших Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предпринимательница Наталья Коценко из Кургана приехала на пункт сбора помощи, чтобы передать одежду для пострадавших от атак ВСУ жителей из Курской области. Женщина отметила, что после закрытия магазина у нее осталось много вещей, которыми она решила помочь нуждающимся. Об этом Коценко сообщила корреспонденту URA.RU на пункте сбора. «Я слежу за новостями, оттуда и узнала, что можно передать помощь. После закрытия магазина осталось много вещей, которые я решила передать. Есть много людей, которым эти вещи сейчас намного нужнее. Багажник машины забит коробками», — рассказала URA.RU Наталья. Предпринимательница пояснила, что она передала рубашки, футболки, штаны, пуховики и другие предметы одежды для пострадавших. Она надеется, что вещи, которые она передала, помогут жителям Курской области. Корреспондент URA.RU поговорила и с руководителем подразделения Народного фронта «Молодежка» Денисом Суриным. Он рассказал, что жители Курганской области активно помогают в сборе гуманитарного груза. В штаб уже приезжали жители Шадринска, Белозерского округа и других муниципалитетов, чтобы передать вещи. Сурин отметил, что также поступает очень много звонков, насчет того, когда можно привезти помощь и можно ли помочь переводом денежных средств. Отправить гуманитарную помощь курганское отделение Народного фронта планирует 23 августа. Ранее URA.RU писало, что в Кургане организовали помощь для пострадавшим от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) жителей Курской области. Неравнодушные горожане начали приносит продукты и вещи, чтобы передать гуманитарный груз.