Как курганцы могут помочь людям в регионах, атакованных ВСУ

Курганцы активно помогают пострадавшим в Курской области

15 августа 2024 в 12:30 Размер текста - 17 +

Неравнодушные курганцы приносят вещи в Народный фронт (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Кургане организовали помощь для пострадавшим от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) жителей Курской области. Неравнодушные горожане начали приносит продукты и вещи, чтобы передать гуманитарный груз. Корреспондент URA.RU собрала информацию о том, как курганцы могут помочь жителям Курской области. Сбором гуманитарной помощи в Кургане занимается региональное отделение Народного фронта. «Для людей в ПВР в наших штабах мы принимаем: продукты длительного хранения, средства личной гигиены для взрослых и детей, детское питание и медикаменты. Пункты сбора находятся по адресам: г. Курган, ул. Томина, д. 53, 2 этаж, оф. 207, г. Курган, ул. Омская, 159Б», — рассказали URA.RU специалисты общественной организации. Журналисту рассказали, что продукты и вещи неравнодушные курганцы активно приносят. Горожане передают для пострадавших из Курской области памперсы детские и взрослые, продукты питания тоже несут, только нужно не скоропортящиеся. Также приносят средства личной гигиены. Помочь можно и пожертвованиями в виде переводов Российскому Красному кресту. Специалисты также принимают гуманитарную помощь, которую передают в пункт. В открытых данных указано, что они отправили уже свыше 52 тонн гуманитарных грузов, а именно: продукты питания, воду, одежду, бытовую химию, лекарства и канцелярские наборы для детей. Информация о реквизитах для перевода указана на их сайте. Ранее URA.RU писало, что в Кургане организован сбор предметов помощи пострадавшим от ВСУ регионам. Жители приносят продукты и вещи, необходимые для граждан. Народный фронт сообщает, что в качестве помощи принимаются продукты питания длительного хранения, средства гигиены, медикаменты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане организовали помощь для пострадавшим от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) жителей Курской области. Неравнодушные горожане начали приносит продукты и вещи, чтобы передать гуманитарный груз. Корреспондент URA.RU собрала информацию о том, как курганцы могут помочь жителям Курской области. Сбором гуманитарной помощи в Кургане занимается региональное отделение Народного фронта. «Для людей в ПВР в наших штабах мы принимаем: продукты длительного хранения, средства личной гигиены для взрослых и детей, детское питание и медикаменты. Пункты сбора находятся по адресам: г. Курган, ул. Томина, д. 53, 2 этаж, оф. 207, г. Курган, ул. Омская, 159Б», — рассказали URA.RU специалисты общественной организации. Журналисту рассказали, что продукты и вещи неравнодушные курганцы активно приносят. Горожане передают для пострадавших из Курской области памперсы детские и взрослые, продукты питания тоже несут, только нужно не скоропортящиеся. Также приносят средства личной гигиены. Помочь можно и пожертвованиями в виде переводов Российскому Красному кресту. Специалисты также принимают гуманитарную помощь, которую передают в пункт. В открытых данных указано, что они отправили уже свыше 52 тонн гуманитарных грузов, а именно: продукты питания, воду, одежду, бытовую химию, лекарства и канцелярские наборы для детей. Информация о реквизитах для перевода указана на их сайте. Ранее URA.RU писало, что в Кургане организован сбор предметов помощи пострадавшим от ВСУ регионам. Жители приносят продукты и вещи, необходимые для граждан. Народный фронт сообщает, что в качестве помощи принимаются продукты питания длительного хранения, средства гигиены, медикаменты.