Провели МРТ и эвакуировали: кандидаты в губернаторы в Кургане рассказали о помощи участникам СВО

Кандидаты в губернаторы Курганской области обсуждают помощь участникам СВО

15 августа 2024 в 17:53 Размер текста - 17 +

ЛДПР помогла бойцу СВО в Кургане пройти МРТ (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Курганской области — 2024 В преддверии выборов в Курганской области кандидаты в губернаторы от различных партий активно обсуждают вопросы поддержки участников специальной военной операции и их семей. Ольга Дружинина от ЛДПР и Валерий Державин от «Справедливой России — За правду» представили свои инициативы в этой сфере. «В штабе Курганского регионального отделения ЛДПР создан центр поддержки участников СВО и их семей. И помощь требуется разная: кому дров наколоть, кому сына найти или супруга», — рассказала Дружинина в ходе дебатов в эфире канала «Россия-24». В Курганской области активисты партии оказали помощь семье военнослужащего во время паводка, эвакуировав автомобиль и перевезя супругу с детьми к родителям. В другом случае помогли бойцу, вернувшемуся домой после ранения и испытывающему боли. «Сходив в одно медучреждение, в другое — везде очереди, попасть никуда не мог. Нужно было сделать компьютерную томографию и назначить лечение, потому что срок отпуска у них две недели, сроки поджимали. Поэтому мы, переговорив с активистами, с медиками, провели КТ, назначили ему лечение и он выздоровел», — пояснила Дружинина. Державин также привел конкретные примеры помощи: «Каждый муниципальный депутат взял шефство над как минимум пятью семьями военнослужащих, участников СВО. Мы помогаем продуктами, трудоустройством, также собираем гуманитарную помощь». Политик также выразил обеспокоенность по поводу отсутствия региональных выплат по ранениям, что стало предметом запросов в Госдуму. URA.RU писало, что 8 сентября в Курганской области пройдут выборы губернатора. Помимо депутата облдумы Дружининой и депутата гордумы Кургана Державина, в них примут участие от партии «Единая Россия» — действующий губернатор региона Вадим Шумков. Еще один депутат курганского заксобрания Ярослав Климко представит партию «Пенсионеры России», а депутат областной думы Виктор Зырянов будет баллотироваться от КПРФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В преддверии выборов в Курганской области кандидаты в губернаторы от различных партий активно обсуждают вопросы поддержки участников специальной военной операции и их семей. Ольга Дружинина от ЛДПР и Валерий Державин от «Справедливой России — За правду» представили свои инициативы в этой сфере. «В штабе Курганского регионального отделения ЛДПР создан центр поддержки участников СВО и их семей. И помощь требуется разная: кому дров наколоть, кому сына найти или супруга», — рассказала Дружинина в ходе дебатов в эфире канала «Россия-24». В Курганской области активисты партии оказали помощь семье военнослужащего во время паводка, эвакуировав автомобиль и перевезя супругу с детьми к родителям. В другом случае помогли бойцу, вернувшемуся домой после ранения и испытывающему боли. «Сходив в одно медучреждение, в другое — везде очереди, попасть никуда не мог. Нужно было сделать компьютерную томографию и назначить лечение, потому что срок отпуска у них две недели, сроки поджимали. Поэтому мы, переговорив с активистами, с медиками, провели КТ, назначили ему лечение и он выздоровел», — пояснила Дружинина. Державин также привел конкретные примеры помощи: «Каждый муниципальный депутат взял шефство над как минимум пятью семьями военнослужащих, участников СВО. Мы помогаем продуктами, трудоустройством, также собираем гуманитарную помощь». Политик также выразил обеспокоенность по поводу отсутствия региональных выплат по ранениям, что стало предметом запросов в Госдуму. URA.RU писало, что 8 сентября в Курганской области пройдут выборы губернатора. Помимо депутата облдумы Дружининой и депутата гордумы Кургана Державина, в них примут участие от партии «Единая Россия» — действующий губернатор региона Вадим Шумков. Еще один депутат курганского заксобрания Ярослав Климко представит партию «Пенсионеры России», а депутат областной думы Виктор Зырянов будет баллотироваться от КПРФ.