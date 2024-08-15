В Катав-Ивановске хотят лишить мандата депутата-дебошира

В Катав-Ивановском районе (Челябинская область) хотят лишить мандата депутат-дебошира Якова Чуксина, осужденного за рукоприкладство. Как URA.RU сообщила заместитель председателя райсобрания Екатерина Куликова, вопрос поддержала фракция «Единая Россия».
«Поставили вопрос об отставке Якова Чуксина. Вопрос поддержала партийная фракция. Коллега получил судимость по уголовной статье. Принять решение по нему не смогли, поскольку несколько человек не пришли и не подтвердили документами уважительные причины отсутствия», — сказала URA.RU Куликова.
На заседание не явились шесть человек, среди них — представители бюджетной сферы. Из-за демарша также сорвалось принятие ряда нормативно-правовых актов. Пришлось отложить рассмотрение положений об озеленении территорий и собраниях граждан. Решение по отставке Чуксина было перенесено на следующее заседание.
В апреле 2022 года Чуксин нанес телесные повреждения своему коллеге Андрею Печникову, в результате пострадавший получил травму глаза. Несмотря на то, что первая инстанция вынесла обвинительный приговор, а вторая подтвердила его, Чуксин не признал свою вину и избежал наказания из-за истечения сроков давности. По гражданскому иску он обязан выплатить Печникову компенсацию в размере 100 тысяч рублей за моральный ущерб.
В марте 2024 года произошел еще один инцидент с участием депутатов из фракции «Единой России». Евгений Калиничев напал на коллегу Куликову, повредив ее телефон и травмировав кисть руки. Калиничев является руководителем фракции, к которой принадлежат оба участника конфликта.
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