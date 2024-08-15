ВСУ сменили тактику, ВС РФ планомерно уничтожают войска противника: события под Курском 15 августа

Солдаты ВСУ вырвали флаги «Вагнера» и ВДВ с могилы десантника в Курской области

15 августа 2024 в 22:38 Размер текста - 17 +

Солдаты ВСУ занялись вандализмом на курском кладбище, пострадала могила российского десантника Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ ВСУ не сумев захватить Курскую область, вынуждены были сменить тактику. Российские силы продолжают удерживать контроль над территорией. Ключевые события по ситуации в Курской области — в материале URA.RU. Эвакуация Глушковского района С самого утра региональные власти Курской области объявили о начале обязательной эвакуации жителей Глушковского района. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем telegram-канале сообщил, что координация процесса возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников центра «Патриот». Он призвал местных жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и следовать всем инструкциям. Напряженность в регионе связана с активными действиями украинских войск, что делает эвакуацию необходимой мерой для обеспечения безопасности граждан. Также Смирнов заверил, что для эвакуированных жителей, потерявших документы, будет организована процедура их восстановления свидетельства о регистрации ТС или водительских прав без уплаты госпошлины. Переброска резервов ВСУ ВСУ начали снимать резервы с передовой для усиления своих позиций в Курской области. Командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов заявил, что около 12 тысяч украинских солдат были переброшены в регион, несмотря на их потери на других направлениях. ВСУ пытаются укрепить свои силы в регионе, добавил Алаудинов. ВСУ начали снимать резервы с передовой для усиления своих позиций в Курской области Фото: U.S. Army / Sgt. Justin Geiger Украинские войска не смогли взять Курскую область и изменили тактику Позже Алаудинов сообщил о том, что украинские войска изменили тактику после неудачной попытки захватить Курскую область. Теперь ВСУ пытаются атаковать с разных направлений, создавая давление на российские силы со всех сторон. Ситуация находится под полным контролем российских подразделений, несмотря на заявления украинских источников о сложностях ВС РФ в регионе, сообщили в ведомстве. Украинские войска сменили тактику Фото: Официальный портал Киева Зачистка Мартыновки и активные боевые действия в Судже ВС РФ сообщили о полной зачистке села Мартыновка от украинских сил. По словам Алаудинова, российские подразделения продолжали активно действовать в Судже, где велись ожесточенные бои. ВСУ пытались создать бреши в обороне российских войск. Российские войска не только удерживали позиции, но и продолжали наступление, блокируя и уничтожая противника. Черкасское и Русское Поречное также стали местами активных операций российских военных. Новость по теме ВС РФ зачистили Мартыновку от ВСУ и работают в Судже: заявления Алаудинова о ситуации под Курском Бабушка спасла внука от расстрела ВСУ в Мартыновке В Мартыновке украинские боевики напали на местного жителя Виталия Скибина. Солдаты ВСУ связали мужчину и угрожали ему расправой. Его спасла бабушка, которая спряталась во время обстрела и позже освободила своего внука. Мужчину спасла его бабушка — во время обстрела она смогла убежать в огород Фото: Илья Московец © URA.RU Масштабные гуманитарные акции по всей России На фоне продолжающихся боевых действий Курская область получает значительную поддержку от различных регионов России. Гуманитарная помощь поступает из Санкт-Петербурга, Ульяновской, Белгородской и Ростовской областей, а также из республики Татарстан. Строители и предприниматели из этих регионов собрали свыше 40 тонн необходимых грузов, включая продукты питания, медикаменты, одежду и бытовую технику, чтобы поддержать эвакуированных жителей. Врио губернатора Алексей Смирнов выразил глубокую благодарность всем регионам за оказанную помощь, подчеркивая, что в такие непростые времена солидарность имеет особое значение. Один из крупнейших гуманитарных грузов, весом более 430 тонн, был отправлен из Москвы, в который вошли продукты, посуда и палатки для временного размещения эвакуированных. Уничтожение украинских вандалов на курском кладбище Украинские солдаты в Суджанском районе сорвали флаги «Вагнера» и ВДВ с могилы, после чего демонстративно растоптали один из них. Злоумышленники были отслежены оператором российского беспилотника, который быстро навел удар по противнику, избегая при этом повреждения могил и мест захоронения. Военных-вандалов отследил и атаковал противника оператор БПЛА ВС РФ Фото: Стас Этвеш © URA.RU Бои на границе и уничтожение украинской бронемашины Stryker Министерство обороны РФ сообщило об успешной операции разведывательного подразделения группировки войск «Север». С помощью беспилотника Zala была обнаружена и уничтожена американская бронемашина Stryker, принадлежащая ВСУ. Разведывательное подразделение группировки войск «Север» уничтожило бронемашину Stryker в Курской области (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Заявление Украины о создании первой военной комендатуры в Курской области Главком ВСУ Александр Сырский сообщил о создании первой военной комендатуры на территории Курской области. В украинских заявлениях утверждалось, что это свидетельствует о якобы успешных действиях украинских сил в регионе. Представители администрации Курской области эту информацию не подтвердили. Российские военные эксперты отметили, что ситуация на местах полностью контролируется российскими силами, и любые подобные заявления со стороны Украины являются попыткой информационно-психологического воздействия. Ранее лидер Украины Владимир Зеленский высказывал намерение установить военные комендатуры в Курской области Фото: Официальный сайт президента Украины Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ не сумев захватить Курскую область, вынуждены были сменить тактику. Российские силы продолжают удерживать контроль над территорией. Ключевые события по ситуации в Курской области — в материале URA.RU. С самого утра региональные власти Курской области объявили о начале обязательной эвакуации жителей Глушковского района. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем telegram-канале сообщил, что координация процесса возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников центра «Патриот». Он призвал местных жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и следовать всем инструкциям. Напряженность в регионе связана с активными действиями украинских войск, что делает эвакуацию необходимой мерой для обеспечения безопасности граждан. Также Смирнов заверил, что для эвакуированных жителей, потерявших документы, будет организована процедура их восстановления свидетельства о регистрации ТС или водительских прав без уплаты госпошлины. ВСУ начали снимать резервы с передовой для усиления своих позиций в Курской области. Командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов заявил, что около 12 тысяч украинских солдат были переброшены в регион, несмотря на их потери на других направлениях. ВСУ пытаются укрепить свои силы в регионе, добавил Алаудинов. Позже Алаудинов сообщил о том, что украинские войска изменили тактику после неудачной попытки захватить Курскую область. Теперь ВСУ пытаются атаковать с разных направлений, создавая давление на российские силы со всех сторон. Ситуация находится под полным контролем российских подразделений, несмотря на заявления украинских источников о сложностях ВС РФ в регионе, сообщили в ведомстве. ВС РФ сообщили о полной зачистке села Мартыновка от украинских сил. По словам Алаудинова, российские подразделения продолжали активно действовать в Судже, где велись ожесточенные бои. ВСУ пытались создать бреши в обороне российских войск. Российские войска не только удерживали позиции, но и продолжали наступление, блокируя и уничтожая противника. Черкасское и Русское Поречное также стали местами активных операций российских военных. В Мартыновке украинские боевики напали на местного жителя Виталия Скибина. Солдаты ВСУ связали мужчину и угрожали ему расправой. Его спасла бабушка, которая спряталась во время обстрела и позже освободила своего внука. На фоне продолжающихся боевых действий Курская область получает значительную поддержку от различных регионов России. Гуманитарная помощь поступает из Санкт-Петербурга, Ульяновской, Белгородской и Ростовской областей, а также из республики Татарстан. Строители и предприниматели из этих регионов собрали свыше 40 тонн необходимых грузов, включая продукты питания, медикаменты, одежду и бытовую технику, чтобы поддержать эвакуированных жителей. Врио губернатора Алексей Смирнов выразил глубокую благодарность всем регионам за оказанную помощь, подчеркивая, что в такие непростые времена солидарность имеет особое значение. Один из крупнейших гуманитарных грузов, весом более 430 тонн, был отправлен из Москвы, в который вошли продукты, посуда и палатки для временного размещения эвакуированных. Украинские солдаты в Суджанском районе сорвали флаги «Вагнера» и ВДВ с могилы, после чего демонстративно растоптали один из них. Злоумышленники были отслежены оператором российского беспилотника, который быстро навел удар по противнику, избегая при этом повреждения могил и мест захоронения. Министерство обороны РФ сообщило об успешной операции разведывательного подразделения группировки войск «Север». С помощью беспилотника Zala была обнаружена и уничтожена американская бронемашина Stryker, принадлежащая ВСУ. Главком ВСУ Александр Сырский сообщил о создании первой военной комендатуры на территории Курской области. В украинских заявлениях утверждалось, что это свидетельствует о якобы успешных действиях украинских сил в регионе. Представители администрации Курской области эту информацию не подтвердили. Российские военные эксперты отметили, что ситуация на местах полностью контролируется российскими силами, и любые подобные заявления со стороны Украины являются попыткой информационно-психологического воздействия.