Сырский заявил «о создании военной комендатуры» в Курской области

Сырский: в Курской области «создана» военная комендатура

15 августа 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

Сырский отчитался Зеленскому о создании в Курской области военной комендатуры Фото: Официальный сайт президента Украины Украинские военные якобы «создали» в Курской области военную комендатуру. Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский. Его заявление прозвучало на фоне новостей от Минобороны России о том, что Киев не может доминировать в регионе и поэтому меняет тактику. «В Курской области создана военная комендатура», — заявил Сырский во время доклада украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Возглавил ее генерал-майор Эдуард Москалев. Ранее президент Украины Владимир Зеленский также сказывал намерение установить военные комендатуры в Курской области. Он отметил, что их создание в российском регионе нужно для «обеспечения безопасности и гуманитарной помощи». По словам командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова, ВСУ не смогли взять регион, поэтому поменяли тактику. Противник начал давить на ВС РФ «со всех щелей». Однако российские войска успешно освобождают населенные пункты от захватчиков. При этом сам Сырский еще до атаки на регион России называл такую затею ошибкой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские военные якобы «создали» в Курской области военную комендатуру. Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский. Его заявление прозвучало на фоне новостей от Минобороны России о том, что Киев не может доминировать в регионе и поэтому меняет тактику. «В Курской области создана военная комендатура», — заявил Сырский во время доклада украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Возглавил ее генерал-майор Эдуард Москалев. Ранее президент Украины Владимир Зеленский также сказывал намерение установить военные комендатуры в Курской области. Он отметил, что их создание в российском регионе нужно для «обеспечения безопасности и гуманитарной помощи». По словам командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова, ВСУ не смогли взять регион, поэтому поменяли тактику. Противник начал давить на ВС РФ «со всех щелей». Однако российские войска успешно освобождают населенные пункты от захватчиков. При этом сам Сырский еще до атаки на регион России называл такую затею ошибкой.