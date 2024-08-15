Бабушка спасла внука от расстрела ВСУ в Курской области

15 августа 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

Украинские боевики берут в плен жителей Курской области Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Курской области в селе Мартыновка Вооруженные силы Украины напали на местного жителя Виталия Скибина, связали и угрожали расправой. Мужчину спасла его бабушка — во время обстрела она смогла убежать в огород, а после ухода боевиков освободила своего внука «Виталию Скибину 34 года. Когда в Курскую область вошли украинские боевики, он пошел в дом своей бабушки Татьяны Васьковой в селе Мартыновка, чтобы присмотреть за ней в опасной обстановке. Однако получилось так, что в итоге бабушка спасла его», — передает РИА Новости. Застав Скибина одного в доме, украинские военные связали его веревкой и скотчем, а также угрожали расстрелом, чтобы не оставлять свидетелей своих преступных действий. После этого боевики оставили его, а сами продолжили свои преступные действия в окрестных домах. Спустя час домой вернулась бабушка и освободила мужчину. Вместе они решили, что Скибину для спасения нужно бежать в сторону российских войск, но одному — преодолеть большое расстояние для бабушки будет непосильной задачей. Женщина предпочла остаться дома и скрываться в подвале или сарае. В течение суток мужчина укрывался в канаве и наблюдал за другими случаями мародерства украинских боевиков. Через некоторое время мимо канавы проходили соседи, которые тоже пытались выбраться опасной зоны. Все вместе они направились через поле к российским военнослужащим. Путь занял четыре часа — по пути украинские боевики обстреливали их из танков и с дронов. Вскоре спасенные встретились с российскими солдатами и были эвакуированы транспортом в тыл. Скибин надеется, что сможет найти свою бабушку после того, как Мартыновка будет освобождена. В четверг командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о завершении операции по зачистке населенного пункта Мартыновка от вооруженных сил Украины. Мероприятия по освобождению других селений в Суджанском районе Курской области продолжаются. Ранее сообщалось, что ситуация для украинских войск в Донбассе стала осложняться после наступления на Курскую область. Военные испытывают дефицит боеприпасов и давление со стороны российских вооруженных сил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области в селе Мартыновка Вооруженные силы Украины напали на местного жителя Виталия Скибина, связали и угрожали расправой. Мужчину спасла его бабушка — во время обстрела она смогла убежать в огород, а после ухода боевиков освободила своего внука «Виталию Скибину 34 года. Когда в Курскую область вошли украинские боевики, он пошел в дом своей бабушки Татьяны Васьковой в селе Мартыновка, чтобы присмотреть за ней в опасной обстановке. Однако получилось так, что в итоге бабушка спасла его», — передает РИА Новости. Застав Скибина одного в доме, украинские военные связали его веревкой и скотчем, а также угрожали расстрелом, чтобы не оставлять свидетелей своих преступных действий. После этого боевики оставили его, а сами продолжили свои преступные действия в окрестных домах. Спустя час домой вернулась бабушка и освободила мужчину. Вместе они решили, что Скибину для спасения нужно бежать в сторону российских войск, но одному — преодолеть большое расстояние для бабушки будет непосильной задачей. Женщина предпочла остаться дома и скрываться в подвале или сарае. В течение суток мужчина укрывался в канаве и наблюдал за другими случаями мародерства украинских боевиков. Через некоторое время мимо канавы проходили соседи, которые тоже пытались выбраться опасной зоны. Все вместе они направились через поле к российским военнослужащим. Путь занял четыре часа — по пути украинские боевики обстреливали их из танков и с дронов. Вскоре спасенные встретились с российскими солдатами и были эвакуированы транспортом в тыл. Скибин надеется, что сможет найти свою бабушку после того, как Мартыновка будет освобождена. В четверг командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о завершении операции по зачистке населенного пункта Мартыновка от вооруженных сил Украины. Мероприятия по освобождению других селений в Суджанском районе Курской области продолжаются. Ранее сообщалось, что ситуация для украинских войск в Донбассе стала осложняться после наступления на Курскую область. Военные испытывают дефицит боеприпасов и давление со стороны российских вооруженных сил.