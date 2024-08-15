ВС РФ продолжают действовать в Судже, где ведутся бои с ВСУ. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире федерального телеканала.
«Российские подразделения до сих пор остаются в Судже», — сообщил Алаудинов в эфире канала «Россия 24». Он также отметил, что российские войска зачистили село Мартыновка и успешно продвигаются вперед на Курском направлении, блокируя противника.
По словам Алаудинова, ВСУ безуспешно изменили свою тактику, пытаясь создать бреши в обороне российских сил. На его участке фронта обстановка стабильная и контролируемая, а противник был уничтожен и блокирован. Командир «Ахмата» заверил, что российские подразделения продавливаются вперед и продолжают выполнять свою задачу, сообщает Царьград.
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