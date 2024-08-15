Алаудинов сообщил о работе российских спецподразделений в Судже

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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, алаудинов апти
ВС РФ продолжают действовать в Судже, Апти Алаудинов Фото:

ВС РФ продолжают действовать в Судже, где ведутся бои с ВСУ. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире федерального телеканала.

«Российские подразделения до сих пор остаются в Судже», — сообщил Алаудинов в эфире канала «Россия 24». Он также отметил, что российские войска зачистили село Мартыновка и успешно продвигаются вперед на Курском направлении, блокируя противника.

По словам Алаудинова, ВСУ безуспешно изменили свою тактику, пытаясь создать бреши в обороне российских сил. На его участке фронта обстановка стабильная и контролируемая, а противник был уничтожен и блокирован. Командир «Ахмата» заверил, что российские подразделения продавливаются вперед и продолжают выполнять свою задачу, сообщает Царьград.

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ВС РФ продолжают действовать в Судже, где ведутся бои с ВСУ. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире федерального телеканала. «Российские подразделения до сих пор остаются в Судже», — сообщил Алаудинов в эфире канала «Россия 24». Он также отметил, что российские войска зачистили село Мартыновка и успешно продвигаются вперед на Курском направлении, блокируя противника. По словам Алаудинова, ВСУ безуспешно изменили свою тактику, пытаясь создать бреши в обороне российских сил. На его участке фронта обстановка стабильная и контролируемая, а противник был уничтожен и блокирован. Командир «Ахмата» заверил, что российские подразделения продавливаются вперед и продолжают выполнять свою задачу, сообщает Царьград.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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