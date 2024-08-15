Курским беженцам не пришелся по вкусу выданный продуктовый набор

15 августа 2024 в 18:12 Размер текста - 17 +

Жители города Губкин передают гуманитарную помощь через управление социальной политики (архивное фото) Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Разместившиеся в Белгородской области курские беженцы выразили недовольство выданным им продуктовым набором. Они уточнили, что них нет возможности приготовить пищу. «Курские беженцы, разместившиеся в Белгородской области, возмутились продуктовым набором, который получили в губкинском отделении Красного Креста», — написали обозреватели GLAVNY.TV. В администрации Губкина объяснили, что наборы выдаются без централизованного контроля, что и привело к такой ситуации. Добровольцы раздали тем, кто обратился за поддержкой, крупы, макароны, сушеные хлебцы и чай в пакетиках. Но проживающие в пунктах временного размещения не имеют возможности готовить полноценную еду, так как доступ к кухне у них отсутствует, уточняется в материале. Населенные пункты Курской области подверглись атаке ВСУ. Многие жители эвакуируются из домов. Обстановка отнесена к чрезвычайным ситуациям федерального характера. Регионы и крупные компании участвуют в поддержке пострадавших, предоставляя продукты и организуя благотворительные акции для помощи жителям Курской области. В разные регионы России, включая Челябинскую область, Пермский край, Курган и Тюменскую область, были организованы сборы и отправка гуманитарной помощи в Курскую область, пострадавшую от обстрелов ВСУ. Помощь включает раскладушки, продукты питания, бытовые приборы и предметы первой необходимости, а также подготовлены пункты временного размещения для эвакуированных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Разместившиеся в Белгородской области курские беженцы выразили недовольство выданным им продуктовым набором. Они уточнили, что них нет возможности приготовить пищу. «Курские беженцы, разместившиеся в Белгородской области, возмутились продуктовым набором, который получили в губкинском отделении Красного Креста», — написали обозреватели GLAVNY.TV. В администрации Губкина объяснили, что наборы выдаются без централизованного контроля, что и привело к такой ситуации. Добровольцы раздали тем, кто обратился за поддержкой, крупы, макароны, сушеные хлебцы и чай в пакетиках. Но проживающие в пунктах временного размещения не имеют возможности готовить полноценную еду, так как доступ к кухне у них отсутствует, уточняется в материале. Населенные пункты Курской области подверглись атаке ВСУ. Многие жители эвакуируются из домов. Обстановка отнесена к чрезвычайным ситуациям федерального характера. Регионы и крупные компании участвуют в поддержке пострадавших, предоставляя продукты и организуя благотворительные акции для помощи жителям Курской области. В разные регионы России, включая Челябинскую область, Пермский край, Курган и Тюменскую область, были организованы сборы и отправка гуманитарной помощи в Курскую область, пострадавшую от обстрелов ВСУ. Помощь включает раскладушки, продукты питания, бытовые приборы и предметы первой необходимости, а также подготовлены пункты временного размещения для эвакуированных.