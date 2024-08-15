Солдаты Вооруженных сил Украины занялись вандализмом на курском кладбище, пострадала могила российского десантника. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что ВС РФ атаковали украинских вандалов.
«Вандалы в Суджанском районе вырвали флаги „Вагнера“ и ВДВ с могилы и растоптали последний», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что военных-вандалов отследил оператор БПЛА ВС РФ. Он атаковал противника, стараясь не нанести повреждений местам захоронения.
Украинские военные 6 августа предприняли попытку атаковать Курскую область. До сих пор наблюдаются столкновения близь границ региона.
Регионы России объединяют усилия для оказания гуманитарной поддержки пострадавшим. Гуманитарные конвои с продуктами питания, медикаментами и предметами первой необходимости прибывают в регион.
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