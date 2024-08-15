Shot: российские военные уничтожили украинских вандалов на курском кладбище

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ВСУ в Суджанском районе вырвали флаги "Вагнера" и ВДВ с могилы российского бойца в Курской области
ВСУ в Суджанском районе вырвали флаги "Вагнера" и ВДВ с могилы российского бойца в Курской области Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Солдаты Вооруженных сил Украины занялись вандализмом на курском кладбище, пострадала могила российского десантника. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что ВС РФ атаковали украинских вандалов. 

«Вандалы в Суджанском районе вырвали флаги „Вагнера“ и ВДВ с могилы и растоптали последний», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что военных-вандалов отследил оператор БПЛА ВС РФ. Он атаковал противника, стараясь не нанести повреждений местам захоронения.

Украинские военные 6 августа предприняли попытку атаковать Курскую область. До сих пор наблюдаются столкновения близь границ региона. 

Регионы России объединяют усилия для оказания гуманитарной поддержки пострадавшим. Гуманитарные конвои с продуктами питания, медикаментами и предметами первой необходимости прибывают в регион. 

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Солдаты Вооруженных сил Украины занялись вандализмом на курском кладбище, пострадала могила российского десантника. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что ВС РФ атаковали украинских вандалов.  «Вандалы в Суджанском районе вырвали флаги „Вагнера“ и ВДВ с могилы и растоптали последний», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что военных-вандалов отследил оператор БПЛА ВС РФ. Он атаковал противника, стараясь не нанести повреждений местам захоронения. Украинские военные 6 августа предприняли попытку атаковать Курскую область. До сих пор наблюдаются столкновения близь границ региона.  Регионы России объединяют усилия для оказания гуманитарной поддержки пострадавшим. Гуманитарные конвои с продуктами питания, медикаментами и предметами первой необходимости прибывают в регион. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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