Курганская ГАИ принимает без очереди жителей обстреливаемых ВСУ регионов

Госавтоинспекция Курганской области принимает без очереди жителей обстреливаемых ВСУ регионов. Также их освобождают от уплаты госпошлины за определенные услуги. Об этом сообщает городской отдел ГИБДД УМВД России.
«В связи с введением режима чрезвычайной ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях прием граждан с данных территорий будет осуществляться в первоочередном порядке», — говорится в сообщении. В подразделениях ГАИ принимают жителей пострадавших от атак ВСУ регионов по вопросам регистрации транспортных средств, выдачи водительских прав, регистрационных документов и паспортов автомобилей, котоыре были повреждены или утрачены из-за ЧС.
Ранее URA.RU писало, что из Кургана в Курскую область отправили тонны гуманитарного груза для помощи пострадавшим от атак ВСУ. В приграничный регион направлены стройматериалы, одежда и продукты питания.
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Госавтоинспекция Курганской области принимает без очереди жителей обстреливаемых ВСУ регионов. Также их освобождают от уплаты госпошлины за определенные услуги. Об этом сообщает городской отдел ГИБДД УМВД России. «В связи с введением режима чрезвычайной ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях прием граждан с данных территорий будет осуществляться в первоочередном порядке», — говорится в сообщении. В подразделениях ГАИ принимают жителей пострадавших от атак ВСУ регионов по вопросам регистрации транспортных средств, выдачи водительских прав, регистрационных документов и паспортов автомобилей, котоыре были повреждены или утрачены из-за ЧС. Ранее URA.RU писало, что из Кургана в Курскую область отправили тонны гуманитарного груза для помощи пострадавшим от атак ВСУ. В приграничный регион направлены стройматериалы, одежда и продукты питания.