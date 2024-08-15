15 августа 2024

Экс-главврач курганской больницы Савченко нашел работу на Камчатке

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие корпуса Курганского онкодиспансера. Курган, белый халат, поликлиника, медицина, врач, больница, медики, врачи
Валентин Савченко руководил курганским онкодиспансером в 2023 году Фото:

Бывший исполняющий обязанности главврача Курганского онкологического диспансера Валентин Савченко нашел работу на Камчатке. Он возглавил Карагинскую районную больницу края, сообщил URA.RU источник из медицинской сферы. Информация также указана на сайте министерства здравоохранения Камчатского края.

«Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края „Карагинская районная больница“. Главный врач Савченко Валентин Григорьевич», — указано на сайте минздрава Камчатского края.

Валентин Савченко руководил Курганским областным онкологическим диспансером с 12 сентября по декабрь 2023 года. По официальным данным, Савченко уволился по собственному желанию. По данным источников агентства из медицинского сообщества, причиной увольнения могла быть ситуация со строившимся хирургическим корпусом онкодиспансера, который был сдан позже установленных сроков. Савченко — выпускник военно-медицинской академии им. Кирова. До приезда в Курган работал замминистра здравоохранения Крыма, но в 2019 году попал в ДТП в Московской области, его пассажир скончался.

Ранее URA.RU писало о новом рабочем месте бывшего первого заместителя директора департамента здравоохранения Курганской области Назара Шевченко. Он стал заведующим отделением городской поликлиники №114 Санкт-Петербурга. Экс-директор курганского депздрава Алексей Сигидаев трудится в Московском государственном медицинском университете им. Сеченова. Оба военврача уволились из ведомства и уехали из Кургана в феврале 2024 года.

Валентин Савченко возглавил Карагинскую районную больницу Камчатского края
Валентин Савченко возглавил Карагинскую районную больницу Камчатского края

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Бывший исполняющий обязанности главврача Курганского онкологического диспансера Валентин Савченко нашел работу на Камчатке. Он возглавил Карагинскую районную больницу края, сообщил URA.RU источник из медицинской сферы. Информация также указана на сайте министерства здравоохранения Камчатского края. «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края „Карагинская районная больница“. Главный врач Савченко Валентин Григорьевич», — указано на сайте минздрава Камчатского края. Валентин Савченко руководил Курганским областным онкологическим диспансером с 12 сентября по декабрь 2023 года. По официальным данным, Савченко уволился по собственному желанию. По данным источников агентства из медицинского сообщества, причиной увольнения могла быть ситуация со строившимся хирургическим корпусом онкодиспансера, который был сдан позже установленных сроков. Савченко — выпускник военно-медицинской академии им. Кирова. До приезда в Курган работал замминистра здравоохранения Крыма, но в 2019 году попал в ДТП в Московской области, его пассажир скончался. Ранее URA.RU писало о новом рабочем месте бывшего первого заместителя директора департамента здравоохранения Курганской области Назара Шевченко. Он стал заведующим отделением городской поликлиники №114 Санкт-Петербурга. Экс-директор курганского депздрава Алексей Сигидаев трудится в Московском государственном медицинском университете им. Сеченова. Оба военврача уволились из ведомства и уехали из Кургана в феврале 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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