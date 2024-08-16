В Тюмени прошла встреча глав ХМАО, ЯНАО, и Тюменской области

Губернаторы ЯНАО Дмитрий Артюхов, Тюменской области Александр Моор и врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук встретились на официальной встрече в Инфопарке «Тюменская область, я люблю тебя». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Если посмотреть, что за все эти года сделано и наши столицы: Тюмень, Ханты-Мансийск, Салехард. Все, даже самые отдаленные уголки трех наших регионов — они сильно изменились. Качество жизни в городах тоже изменилось, и не только в городах. Это огромный путь, который пройден», — сообщает Дмитрий Артюхов на встрече с корреспондентами.
Также отмечается, что это первая официальная встреча трех губернаторов. Главам регионов провели небольшую экскурсию по инфопарку, который знакомит посетителей с тюменской историей.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что покажут делегации на юбилее области в Тюмени. По масштабу делегаций из округов в областную столицу, визит станет первым за всю историю взаимоотношений регионов.
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