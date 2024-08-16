Пушилин сделал заявление после удара ВСУ по ТЦ в Донецке с детьми внутри

Семь человек ранены в результате удара ВСУ по Донецку

16 августа 2024 в 16:26 Размер текста - 17 +

Результатом удара ВСУ по Донецку стали семь раненных человек, в том числе подросток, заявил глава ДНР Денис Пушилин Фото: Таисия Воронцова © URA.RU После удара ВСУ по ТЦ «Галактика» в Донецке (ДНР) ранены семь человек, в том числе один подросток. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «В результате удара ВСУ по Донецку ранены семь гражданских лиц, в том числе подросток», — заявил Денис Пушилин в своем telegram -канале. Он добавил, что с 12 часов дня украинские силы «целенаправленно» бьют массированными ударами по Петровскому району Донецка. По его словам, под ударом оказалась донецкая Центральная городская больница №14. Ранее оперслужбы ДНР сообщили о пострадавших и погибших после удара ВСУ по «Галактике». Во время прилета ракет со стороны Украины, в ТЦ начался пожар. Точное количество жертв остается неизвестным. Внутри ТЦ находилось около 100 челочек. Подъезд к зданию и оказание помощи пострадавшим невозможно из-за того, что район простреливается со стороны украинских военнослужащих. Об этом сообщает «Ридус». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После удара ВСУ по ТЦ «Галактика» в Донецке (ДНР) ранены семь человек, в том числе один подросток. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «В результате удара ВСУ по Донецку ранены семь гражданских лиц, в том числе подросток», — заявил Денис Пушилин в своем telegram-канале. Он добавил, что с 12 часов дня украинские силы «целенаправленно» бьют массированными ударами по Петровскому району Донецка. По его словам, под ударом оказалась донецкая Центральная городская больница №14. Ранее оперслужбы ДНР сообщили о пострадавших и погибших после удара ВСУ по «Галактике». Во время прилета ракет со стороны Украины, в ТЦ начался пожар. Точное количество жертв остается неизвестным. Внутри ТЦ находилось около 100 челочек. Подъезд к зданию и оказание помощи пострадавшим невозможно из-за того, что район простреливается со стороны украинских военнослужащих. Об этом сообщает «Ридус».