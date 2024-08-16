«80 лет празднует область, а подарок получили мы»: спикер думы ХМАО поздравил тюменцев с юбилеем

Спикер думы ХМАО Борис Хохряков назвал врио губернатора округа Руслана Кухарука подарком Югре к юбилею Тюменской области. Заявление он сделал во время трансляции праздничной церемонии ДК «Нефтяник».
«Чем мне запомнится этот юбилей? О главном: 80 лет празднует область, а подарок получили мы [ХМАО]. Буквально накануне президент России Владимир Владимирович Путин внес кандидатов на должность губернатора ХМАО-Югры, которого мы будем выбирать 8 сентября. И среди них известный и в Тюмени, и в Тюменской области человек — это Руслан Николаевич Кухарук», — пошутил председатель окружного парламента.
Хохряков преподнес тюменским властям оригинальный подарок — хантыйские шахматы в туеске. Каждая фигура в нем означает поздравление и пожелание.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени прошла встреча губернаторов «тюменской матрешки». Губернаторы ЯНАО Дмитрий Артюхов, Тюменской области Александр Моор и врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук встретились на официальной встрече в Инфопарке «Тюменская область, я люблю тебя!».
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