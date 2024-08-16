Выросло число пострадавших при ударе ВСУ по торговому центру в Донецке

При ударе ВСУ по ТЦ «Галактика» в Донецке пострадали 11 человек

16 августа 2024 в 17:29 Размер текста - 17 +

При обстреле ВСУ ТЦ «Галактика» начался пожар, пострадали 11 человек, сообщили в минздраве ДНР Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В результате удара по ТЦ «Галактика» в Петровском районе Донецка (ДНР) пострадали 11 человек. Об этом сообщили в минздраве ДНР. «Число пострадавших в результате украинского удара по Петровскому району Донецка, где расположен ТЦ „Галактика“, выросло до 11», — сообщили РИА Новости со ссылкой на минздрав ДНР. Ранее глава республики Денис Пушилин отмечал, что ранены были семь человек, в том числе подросток. Новость по теме В Донецке после удара ВСУ горит торговый центр с людьми: что известно к этому часу Украинские силы совершили атаку на ТЦ «Галактика» в Донецке. В результате погибли и пострадали люди, а возле здания активизировались беспилотники ВСУ. URA.RU собрало главную информацию о происшествии к этому часу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате удара по ТЦ «Галактика» в Петровском районе Донецка (ДНР) пострадали 11 человек. Об этом сообщили в минздраве ДНР. «Число пострадавших в результате украинского удара по Петровскому району Донецка, где расположен ТЦ „Галактика“, выросло до 11», — сообщили РИА Новости со ссылкой на минздрав ДНР. Ранее глава республики Денис Пушилин отмечал, что ранены были семь человек, в том числе подросток. Украинские силы совершили атаку на ТЦ «Галактика» в Донецке. В результате погибли и пострадали люди, а возле здания активизировались беспилотники ВСУ. URA.RU собрало главную информацию о происшествии к этому часу.