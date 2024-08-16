Выросло число пострадавших при ударе ВСУ по торговому центру в Донецке

При ударе ВСУ по ТЦ «Галактика» в Донецке пострадали 11 человек
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При обстреле ВСУ ТЦ «Галактика» начался пожар, пострадали 11 человек, сообщили в минздраве ДНР Фото:

В результате удара по ТЦ «Галактика» в Петровском районе Донецка (ДНР) пострадали 11 человек. Об этом сообщили в минздраве ДНР.

«Число пострадавших в результате украинского удара по Петровскому району Донецка, где расположен ТЦ „Галактика“, выросло до 11», — сообщили РИА Новости со ссылкой на минздрав ДНР. Ранее глава республики Денис Пушилин отмечал, что ранены были семь человек, в том числе подросток.

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Украинские силы совершили атаку на ТЦ «Галактика» в Донецке. В результате погибли и пострадали люди, а возле здания активизировались беспилотники ВСУ. URA.RU собрало главную информацию о происшествии к этому часу.

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В результате удара по ТЦ «Галактика» в Петровском районе Донецка (ДНР) пострадали 11 человек. Об этом сообщили в минздраве ДНР. «Число пострадавших в результате украинского удара по Петровскому району Донецка, где расположен ТЦ „Галактика“, выросло до 11», — сообщили РИА Новости со ссылкой на минздрав ДНР. Ранее глава республики Денис Пушилин отмечал, что ранены были семь человек, в том числе подросток. Украинские силы совершили атаку на ТЦ «Галактика» в Донецке. В результате погибли и пострадали люди, а возле здания активизировались беспилотники ВСУ. URA.RU собрало главную информацию о происшествии к этому часу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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