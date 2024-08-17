Из ЯНАО в Волноваху отправятся 400 рюкзаков с канцелярией. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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К началу учебного года все посылки уже найдут своих адресатов
К началу учебного года все посылки уже найдут своих адресатов Фото:

Школы, газодобывающие предприятия и просто неравнодушные жители Нового Уренгоя (ЯНАО) собрали для детей подшефного Волновахского района (ДНР) 400 рюкзаков с канцелярскими принадлежностями. Об этом сообщили в мэрии города.

«Новоуренгойцы собрали 400 рюкзаков, наполненных канцелярскими принадлежностями для детей из подшефных школ Волновахского района…В ней приняли участие образовательные учреждения, газодобывающие предприятия и неравнодушные горожане», — написано в telegram-канале администрации.

Это было сделано в рамках акции «Собери ребенка в школу». К началу учебного года все посылки уже найдут своих адресатов.

Школы Салехарда также ранее отправили в Хлебодаровскую и Златоустовскую сельские администрации (Волновахский район ДНР) канцелярские принадлежности и игрушки для детей. Об этом сообщил мэр города Алексей Титовский.

В рамках акции «Собери ребенка в школу» жители Нового Уренгоя отправят в Волноваху 400 рюкзаков с канцелярией
В рамках акции «Собери ребенка в школу» жители Нового Уренгоя отправят в Волноваху 400 рюкзаков с канцелярией
Фото:

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Школы, газодобывающие предприятия и просто неравнодушные жители Нового Уренгоя (ЯНАО) собрали для детей подшефного Волновахского района (ДНР) 400 рюкзаков с канцелярскими принадлежностями. Об этом сообщили в мэрии города. «Новоуренгойцы собрали 400 рюкзаков, наполненных канцелярскими принадлежностями для детей из подшефных школ Волновахского района…В ней приняли участие образовательные учреждения, газодобывающие предприятия и неравнодушные горожане», — написано в telegram-канале администрации. Это было сделано в рамках акции «Собери ребенка в школу». К началу учебного года все посылки уже найдут своих адресатов. Школы Салехарда также ранее отправили в Хлебодаровскую и Златоустовскую сельские администрации (Волновахский район ДНР) канцелярские принадлежности и игрушки для детей. Об этом сообщил мэр города Алексей Титовский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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