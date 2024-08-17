Школы, газодобывающие предприятия и просто неравнодушные жители Нового Уренгоя (ЯНАО) собрали для детей подшефного Волновахского района (ДНР) 400 рюкзаков с канцелярскими принадлежностями. Об этом сообщили в мэрии города.
«Новоуренгойцы собрали 400 рюкзаков, наполненных канцелярскими принадлежностями для детей из подшефных школ Волновахского района…В ней приняли участие образовательные учреждения, газодобывающие предприятия и неравнодушные горожане», — написано в telegram-канале администрации.
Это было сделано в рамках акции «Собери ребенка в школу». К началу учебного года все посылки уже найдут своих адресатов.
Школы Салехарда также ранее отправили в Хлебодаровскую и Златоустовскую сельские администрации (Волновахский район ДНР) канцелярские принадлежности и игрушки для детей. Об этом сообщил мэр города Алексей Титовский.
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