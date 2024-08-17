В Тазовском (ЯНАО) 17 августа прошел экстремальный забег «Северный характер». Среди 50 участников были и жители Волновахского района ДНР. О событии власти Тазовского района сообщили в соцсети.
«Прекрасные представительницы молодежи сёл Ближнего, Трудовского и Рыбинского приняли участие в самом экстремальном событии лета в Тазовском. Экстремальный забег „Северный характер“ собрал полсотни участников со всего района», — сообщается в telegram-канале мэрии района.
Гости из подшефного региона продемонстрировали выносливость и силу на трассе протяженностью два километра и преодолели более 20 испытаний. Среди них — искусственные рвы, водные преграды, барьеры и многое другое.
Школы, газодобывающие предприятия и просто неравнодушные жители Нового Уренгоя (ЯНАО) ранее собрали для детей подшефного Волновахского района 400 рюкзаков с канцелярскими принадлежностями. К началу учебного года все посылки будут доставлены адресатам.
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