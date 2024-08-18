«Людей убивать не страшно, а сейчас руки дрожат»: что известно о похищении ВСУ жителей Суджи

Алаудинов: боевики ВСУ признались в похищении мирных жителей на окраинах Суджи

18 августа 2024 в 11:27 Размер текста - 17 +

Задержанные боевики ВСУ признались в участии в преступлениях Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сегодня, 18 августа, распространились шокирующие видеозаписи, на которых боевики ВСУ жестоко обращаются с жителями Курской области, насильно сгоняя их с окраин города Суджа. Материалы вызвали волну негодования, привлекли внимание официальных лиц. Вскоре стало известно, что двое участников этих действий были взяты в плен российскими силами. Детали произошедшего — в материале URA.RU. Как проходил допрос пленных Задержанные боевики дали признательные показания, подтвердив свою причастность к преступлениям. Допрос, проведенный на месте задержания, позволил выявить детали произошедшего и получить информацию о методах, используемых ВСУ в отношении гражданского населения РФ. Допрос вел замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апти Алаудинов. Оба боевика — Иван Митраков и Виталий Панченко — оказались из разведывательной части 61-й бригады. У пленного Ивана Митракова дрожали руки. Он признался, что ему страшно. «Идти людей убивать не страшно, а [сейчас] стоит, руки у него дрожат. Эх, ты!» — прокомментировал Алаудинов. Что выяснилось Пленные признались, что командование не передало присутствие российских сил, что вызвало у бригады вопросы. Иван Митраков рассказал, что дополнительно обучался в Германии, но ничего толковому не научили. Другой пленный проходил лишь базовую в городе Десна Чернеевской области. В ходе допроса обсуждались действия украинских боевиков по захвату мирных жителей из Суджи. Виталий Панченко признал свою причастность к этому делу: «Наша задача была приехать, собрать и привезти в ВСП (военная служба полиции). Три человека были гражданские, как я понял, они к кому-то в гости приехали или что». Какие советы пленные дали военным ВСУ Под конец допроса Апти Алаудинов задал пленному Ивану Митракову вопрос, что бы он посоветовал жителям Украины, которые не пришли на фронт. Боевик посоветовал им не идти на СВО, отметив, что российские силы действуют красиво и эффективно. Он также подчеркнул, что не нужно приходить мешать людям жить. Реакция Рамзана Кадырова на пленение Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию, отметив успешные действия бойцов АХМАТ и морской пехоты. В своем сообщении он поблагодарил Апты Алаудинова и весь отряд за качественную и эффективную работу, указав, что пленные уже предоставили много интересной информации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сегодня, 18 августа, распространились шокирующие видеозаписи, на которых боевики ВСУ жестоко обращаются с жителями Курской области, насильно сгоняя их с окраин города Суджа. Материалы вызвали волну негодования, привлекли внимание официальных лиц. Вскоре стало известно, что двое участников этих действий были взяты в плен российскими силами. Детали произошедшего — в материале URA.RU. Задержанные боевики дали признательные показания, подтвердив свою причастность к преступлениям. Допрос, проведенный на месте задержания, позволил выявить детали произошедшего и получить информацию о методах, используемых ВСУ в отношении гражданского населения РФ. Допрос вел замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апти Алаудинов. Оба боевика — Иван Митраков и Виталий Панченко — оказались из разведывательной части 61-й бригады. У пленного Ивана Митракова дрожали руки. Он признался, что ему страшно. «Идти людей убивать не страшно, а [сейчас] стоит, руки у него дрожат. Эх, ты!» — прокомментировал Алаудинов. Пленные признались, что командование не передало присутствие российских сил, что вызвало у бригады вопросы. Иван Митраков рассказал, что дополнительно обучался в Германии, но ничего толковому не научили. Другой пленный проходил лишь базовую в городе Десна Чернеевской области. В ходе допроса обсуждались действия украинских боевиков по захвату мирных жителей из Суджи. Виталий Панченко признал свою причастность к этому делу: «Наша задача была приехать, собрать и привезти в ВСП (военная служба полиции). Три человека были гражданские, как я понял, они к кому-то в гости приехали или что». Под конец допроса Апти Алаудинов задал пленному Ивану Митракову вопрос, что бы он посоветовал жителям Украины, которые не пришли на фронт. Боевик посоветовал им не идти на СВО, отметив, что российские силы действуют красиво и эффективно. Он также подчеркнул, что не нужно приходить мешать людям жить. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию, отметив успешные действия бойцов АХМАТ и морской пехоты. В своем сообщении он поблагодарил Апты Алаудинова и весь отряд за качественную и эффективную работу, указав, что пленные уже предоставили много интересной информации.