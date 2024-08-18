Появились кадры, как боевики ВСУ жестоко издеваются над жителями Курской области

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На форме солдат в ролике очевидна символика украинской армии Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Боевики ВСУ жестоко обращаются с жителями Курской области, насильно сгоняя и увозя их с окраин Суджи. Военные корреспонденты российских telegram-каналов опубликовали видео.

«Дикие кадры, как украинские боевики сгоняют и увозят мирных жителей и срочников с окраин Суджи», — написали обозреватели telegram-канала «Военкоры Русской Весны» в описании к видео. Ролик подтверждает насильственные действия украинских боевиков, демонстрируя сцены захвата мирных жителей.

Председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов сообщил, что российские силы взяли в плен боевиков, похищавших жителей Суджи. Допрос вел заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апти Алаудинов.

Ранее сообщалось, что украинские военные планируют использовать жителей Курской области как живой щит, заминировав окрестности в районах временной оккупации. ВСУ установили мины вдоль дорог и полей, чтобы местные жители не могли эвакуироваться, оставив при этом коридоры для отступления своих войск.

Обстановка в Курской области остается крайне напряженной. В ходе боевых действий Киев потерял значительное количество военной техники и личного состава, включая 3160 военных, 44 танка и 244 боевые бронированные машины.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов подтвердил сложность ситуации, подчеркнув, что несмотря на серьезное давление со стороны противника ВС РФ сохраняют контроль над регионом и успешно противостоят вражеским атакам.

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Боевики ВСУ жестоко обращаются с жителями Курской области, насильно сгоняя и увозя их с окраин Суджи. Военные корреспонденты российских telegram-каналов опубликовали видео. «Дикие кадры, как украинские боевики сгоняют и увозят мирных жителей и срочников с окраин Суджи», — написали обозреватели telegram-канала «Военкоры Русской Весны» в описании к видео. Ролик подтверждает насильственные действия украинских боевиков, демонстрируя сцены захвата мирных жителей. Председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов сообщил, что российские силы взяли в плен боевиков, похищавших жителей Суджи. Допрос вел заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апти Алаудинов. Ранее сообщалось, что украинские военные планируют использовать жителей Курской области как живой щит, заминировав окрестности в районах временной оккупации. ВСУ установили мины вдоль дорог и полей, чтобы местные жители не могли эвакуироваться, оставив при этом коридоры для отступления своих войск. Обстановка в Курской области остается крайне напряженной. В ходе боевых действий Киев потерял значительное количество военной техники и личного состава, включая 3160 военных, 44 танка и 244 боевые бронированные машины. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов подтвердил сложность ситуации, подчеркнув, что несмотря на серьезное давление со стороны противника ВС РФ сохраняют контроль над регионом и успешно противостоят вражеским атакам.
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