Боевики ВСУ жестоко обращаются с жителями Курской области, насильно сгоняя и увозя их с окраин Суджи. Военные корреспонденты российских telegram-каналов опубликовали видео.
«Дикие кадры, как украинские боевики сгоняют и увозят мирных жителей и срочников с окраин Суджи», — написали обозреватели telegram-канала «Военкоры Русской Весны» в описании к видео. Ролик подтверждает насильственные действия украинских боевиков, демонстрируя сцены захвата мирных жителей.
Председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов сообщил, что российские силы взяли в плен боевиков, похищавших жителей Суджи. Допрос вел заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апти Алаудинов.
Ранее сообщалось, что украинские военные планируют использовать жителей Курской области как живой щит, заминировав окрестности в районах временной оккупации. ВСУ установили мины вдоль дорог и полей, чтобы местные жители не могли эвакуироваться, оставив при этом коридоры для отступления своих войск.
Обстановка в Курской области остается крайне напряженной. В ходе боевых действий Киев потерял значительное количество военной техники и личного состава, включая 3160 военных, 44 танка и 244 боевые бронированные машины.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов подтвердил сложность ситуации, подчеркнув, что несмотря на серьезное давление со стороны противника ВС РФ сохраняют контроль над регионом и успешно противостоят вражеским атакам.
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