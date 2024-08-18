ВС РФ начали штурм Торецка с трех направлений

18 августа 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

В Торецке идут тяжелые бои Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ начали штурм Торецка с трех направлений. Об этом сообщили в telegram-канале «Военндело». «ВС РФ начали штурм города Торецк с использованием нескольких единиц техники. Они заходят сразу с трех направлений. Идут тяжелые бои», — пишут в telegram-канале «Военндело». Ранее сообщалось, что российские военные делают успехи в боях за Торецк (ДНР). Они безостановочно штурмовали город, используя новую эффективную систему ведения боя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы РФ начали штурм Торецка с трех направлений. Об этом сообщили в telegram-канале «Военндело». «ВС РФ начали штурм города Торецк с использованием нескольких единиц техники. Они заходят сразу с трех направлений. Идут тяжелые бои», — пишут в telegram-канале «Военндело». Ранее сообщалось, что российские военные делают успехи в боях за Торецк (ДНР). Они безостановочно штурмовали город, используя новую эффективную систему ведения боя.