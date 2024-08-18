ВС РФ начали штурм Торецка с трех направлений

В Торецке идут тяжелые бои
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы РФ начали штурм Торецка с трех направлений. Об этом сообщили в telegram-канале «Военндело».
«ВС РФ начали штурм города Торецк с использованием нескольких единиц техники. Они заходят сразу с трех направлений. Идут тяжелые бои», — пишут в telegram-канале «Военндело».
Ранее сообщалось, что российские военные делают успехи в боях за Торецк (ДНР). Они безостановочно штурмовали город, используя новую эффективную систему ведения боя.
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