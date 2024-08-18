ВС РФ начали штурм Торецка с трех направлений

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В Торецке идут тяжелые бои Фото:
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Вооруженные силы РФ начали штурм Торецка с трех направлений. Об этом сообщили в telegram-канале «Военндело».

«ВС РФ начали штурм города Торецк с использованием нескольких единиц техники. Они заходят сразу с трех направлений. Идут тяжелые бои», — пишут в telegram-канале «Военндело».

Ранее сообщалось, что российские военные делают успехи в боях за Торецк (ДНР). Они безостановочно штурмовали город, используя новую эффективную систему ведения боя.

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Вооруженные силы РФ начали штурм Торецка с трех направлений. Об этом сообщили в telegram-канале «Военндело». «ВС РФ начали штурм города Торецк с использованием нескольких единиц техники. Они заходят сразу с трех направлений. Идут тяжелые бои», — пишут в telegram-канале «Военндело». Ранее сообщалось, что российские военные делают успехи в боях за Торецк (ДНР). Они безостановочно штурмовали город, используя новую эффективную систему ведения боя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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