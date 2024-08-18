Посол Азербайджана заявил о желании страны вступить в БРИКС

Азербайджан планирует стать участником межгосударственного объединения БРИКС. Об этом заявил посол республики в Москве Полад Бюльбюль оглы.
«Выстроилась большая очередь желающих присоединиться к БРИКС. Азербайджан действительно изъявил такое желание. Мы о нем говорили с российскими коллегами, но это тоже процесс, вопрос в работе», — заявил посол в интервью ТАСС, отвечая на вопрос, о присоединении республики к БРИКС.
Все больше стран хотят вступить в БРИКС из-за многостороннего сотрудничества, которое направлено на развитие многополярного мироустройства. С момента основания альянса к нему присоединились ЮАР, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. О желании вступить в БРИКС заявили власти Сальвадора. Ранее российский лидер Владимир Путин допустил создание парламента стран БРИКС.
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