Сальвадор не исключил вступление в БРИКС

Сальвадор заинтересован в сотрудничестве с Россией по линии БРИКС. По словам руководителя отделения посольства РФ в Сальвадоре Александра Илюхина, центральноамериканское государство рассматривает возможность вступления в союз девяти государств.
«Однозначно. Они очень заинтересованы [в сотрудничестве с Россией по линии объединения]. БРИКС их очень привлекает, они изучают возможность присоединения к нему. Не исключено, что в ближайший год-два Сальвадор может обратиться с просьбой принять их в БРИКС», — сказал Илюхин в интервью «Известиям». Он подчеркнул, центральноамериканская страна также заинтересована в сотрудничестве не только с Россией, но и с другими членами объединения.
Ранее Малайзия направила России заявку на вступление в БРИКС. Все больше стран хотят вступить в союз девяти государств из-за многостороннего сотрудничества, которое не зависит от политических или идеологических соображений, передает RT.
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