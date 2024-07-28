28 июля 2024

Сальвадор не исключил вступление в БРИКС

© Служба новостей «URA.RU»
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Сальвадор заинтересован в сотрудничестве со странами БРИКС
Сальвадор заинтересован в сотрудничестве со странами БРИКС Фото:

Сальвадор заинтересован в сотрудничестве с Россией по линии БРИКС. По словам руководителя отделения посольства РФ в Сальвадоре Александра Илюхина, центральноамериканское государство рассматривает возможность вступления в союз девяти государств.

«Однозначно. Они очень заинтересованы [в сотрудничестве с Россией по линии объединения]. БРИКС их очень привлекает, они изучают возможность присоединения к нему. Не исключено, что в ближайший год-два Сальвадор может обратиться с просьбой принять их в БРИКС», — сказал Илюхин в интервью «Известиям». Он подчеркнул, центральноамериканская страна также заинтересована в сотрудничестве не только с Россией, но и с другими членами объединения. 

Ранее Малайзия направила России заявку на вступление в БРИКС. Все больше стран хотят вступить в союз девяти государств из-за многостороннего сотрудничества, которое не зависит от политических или идеологических соображений, передает RT.

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Сальвадор заинтересован в сотрудничестве с Россией по линии БРИКС. По словам руководителя отделения посольства РФ в Сальвадоре Александра Илюхина, центральноамериканское государство рассматривает возможность вступления в союз девяти государств. «Однозначно. Они очень заинтересованы [в сотрудничестве с Россией по линии объединения]. БРИКС их очень привлекает, они изучают возможность присоединения к нему. Не исключено, что в ближайший год-два Сальвадор может обратиться с просьбой принять их в БРИКС», — сказал Илюхин в интервью «Известиям». Он подчеркнул, центральноамериканская страна также заинтересована в сотрудничестве не только с Россией, но и с другими членами объединения.  Ранее Малайзия направила России заявку на вступление в БРИКС. Все больше стран хотят вступить в союз девяти государств из-за многостороннего сотрудничества, которое не зависит от политических или идеологических соображений, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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