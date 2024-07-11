11 июля 2024

Путин допустил создание парламента стран БРИКС. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин заявил о возможности создания парламентской структуры БРИКС
Владимир Путин заявил о возможности создания парламентской структуры БРИКС Фото:

Президент России Владимир Путин не исключил создания парламента стран БРИКС. Об этом глава государства заявил в ходе Х Парламентского форума объединения. 

«БРИКС пока не имеет собственной институционально оформленной парламентской структуры. Полагаю, что в будущем эта идея обязательно реализуется», — подчеркнул Путин. Он добавил, что форум, проходящий в Санкт-Петербурге может этому поспособствовать. 

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Президент России Владимир Путин не исключил создания парламента стран БРИКС. Об этом глава государства заявил в ходе Х Парламентского форума объединения.  «БРИКС пока не имеет собственной институционально оформленной парламентской структуры. Полагаю, что в будущем эта идея обязательно реализуется», — подчеркнул Путин. Он добавил, что форум, проходящий в Санкт-Петербурге может этому поспособствовать. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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