Владимир Путин заявил о возможности создания парламентской структуры БРИКС
Президент России Владимир Путин не исключил создания парламента стран БРИКС. Об этом глава государства заявил в ходе Х Парламентского форума объединения.
«БРИКС пока не имеет собственной институционально оформленной парламентской структуры. Полагаю, что в будущем эта идея обязательно реализуется», — подчеркнул Путин. Он добавил, что форум, проходящий в Санкт-Петербурге может этому поспособствовать.
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