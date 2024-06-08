БРИКС как полюс притяжения для развивающихся стран

В чем «секрет» объединения

06 июня 2024 в 17:48 Размер текста - 17 +

На полях ПМЭФ-2024 прошла панельная сессия «Цели БРИКС в контексте нового миропорядка» Фото: Сергей Бобылев/ТАСС статья из сюжета Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году Страны БРИКС (Россия, КНР, Индия, Бразилия, ЮАР, Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия) кардинально меняют мировой ландшафт на фоне противодействия коллективного Запада становлению нового миропорядка. БРИКС обретает роль ключевого фактора меняющейся глобальной конструкции межгосударственных политических и экономических отношений. К такому выводу пришли участники панельной сессии «Цели БРИКС в контексте нового миропорядка», состоявшейся на полях ПМЭФ-2024. За 15 лет своего существования БРИКС создал новый образец для межгосударственного сотрудничества, подчеркнул в своем выступлении первый зампред Госдумы Александр Жуков. По его словам, это стало возможным благодаря суверенному равенству стран БРИКС, уважению ими выбора пути развития, учета интересов партнеров и стремлению к формированию многополярного мироустройства. «Поэтому объединение вызывает большой интерес в мире и получает множество заявок на вступление», — указал парламентарий. БРИКС за 15 лет своего существования создал новый образец для межгосударственного сотрудничества, считает Жуков Фото: Владимир Андреев © URA.RU По его словам, в развитии нового формата межгосударственного сотрудничества и формировании нового миропорядка большую роль играет межпарламентский диалог в рамках БРИКС. Федеральное Собрание России совместно с другими участниками объединения будут продвигать взаимные интересы, развивать глобальные процессы на международной арене через законодательное сопровождение комплекса партнерского сотрудничества по трем направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные контакты, сообщил Жуков. «Будут рассмотрены вопросы сближения законодательства наших стран в сфере противодействия терроризму, экстремизму, транснациональной преступности, незаконному обороту наркотиков, оружия и обеспечения международной информационной безопасности», — указал парламентарий. Он назвал БРИКС организацией, в которой «нет одного хозяина, который диктует условия, а все страны-участницы стремятся создать равные условия и преимущества для всех». Яньсун подчеркнул, что присоединение к БРИКС Саудовской Аравии говорит о жизнеспособности механизма сотрудничества объединения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Выступая перед собравшимися, главный редактор китайского информационного агентства «Синьхуа» Люй Яньсун подчеркнул, что с момента образования БРИКС его участники придерживаются принципов открытости, инклюзивности и взаимовыгодного сотрудничества. Совместными усилиями объединение прокладывает новый путь равенства, взаимной выгоды и сотрудничества, наращивая роль на международной арене. Присоединение же к БРИКС Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ, Ирана и Эфиопии говорит о жизнеспособности механизма сотрудничества объединения, отвечающего интересам стран с формирующейся рыночной экономикой, заметил Яньсун. По его словам, сегодня мир переживает самые масштабные за последнее столетие перемены, и страны БРИКС кардинально меняют мировой ландшафт. «Члены объединения должны усиливать право голоса и влияние развивающихся стран в международных отношениях», — указал главред «Синьхуа». Азия, в частности Китай, значительно превосходит Европейский союз по объему торговли, сообщил де Кастро Фильо Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Со своей стороны председатель попечительского совета Бразильского центра международных отношений Хосе Пио Борхес де Кастро Фильо сравнил «старый» и «новый» миропорядки. Так, если на момент создания «большой семерки» на ее долю приходилось более 40% мирового ВВП, то уже к 2020 году страны БРИКС с учетом паритета покупательской способности стали сопоставимы с группой наиболее развитых стран Запада. «Цифры говорят сами за себя: ВВП стран БРИКС составляет 3,2 трлн долларов, что значительно больше, чем у „большой семерки“. С 2022 года рост ВВП стран БРИКС составлял 4,5% в год, в то время как в „большой семерке“ этот показатель был лишь 1,5%», — сказал де Кастро Фильо. В качестве другого примера он привел Китай, на долю которого приходится 35% от общего объема внешнеторгового оборота Бразилии, в то время как у США, Европейского союза и стран МЕРКОСУР (общий рынок стран Южной Америки) — по 12-13%. «Еще более удивительный факт: Азия, в частности Китай, значительно превосходит Европейский союз по объему торговли. Мы торгуем с Азией гораздо больше, чем с Европейским союзом», — сообщил он. В свою очередь директор Центра исследований БРИКС Шэнь И подчеркнул, что впервые за 600 лет у мирового сообщества появилась возможность достижения «качественного прорыва», и государства БРИКС должны воспользоваться этой исторической возможностью. «Сегодня государства БРИКС и все развивающиеся страны находятся в уникальной исторической ситуации. Впервые за последние 600 лет у нас появилась возможность достичь качественного прорыва и провести значительные реформы. Мы должны преодолеть разногласия между нами, воспользоваться этой исторической возможностью и достичь новых результатов», — заключил китайский эксперт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страны БРИКС (Россия, КНР, Индия, Бразилия, ЮАР, Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия) кардинально меняют мировой ландшафт на фоне противодействия коллективного Запада становлению нового миропорядка. БРИКС обретает роль ключевого фактора меняющейся глобальной конструкции межгосударственных политических и экономических отношений. К такому выводу пришли участники панельной сессии «Цели БРИКС в контексте нового миропорядка», состоявшейся на полях ПМЭФ-2024. За 15 лет своего существования БРИКС создал новый образец для межгосударственного сотрудничества, подчеркнул в своем выступлении первый зампред Госдумы Александр Жуков. По его словам, это стало возможным благодаря суверенному равенству стран БРИКС, уважению ими выбора пути развития, учета интересов партнеров и стремлению к формированию многополярного мироустройства. «Поэтому объединение вызывает большой интерес в мире и получает множество заявок на вступление», — указал парламентарий. По его словам, в развитии нового формата межгосударственного сотрудничества и формировании нового миропорядка большую роль играет межпарламентский диалог в рамках БРИКС. Федеральное Собрание России совместно с другими участниками объединения будут продвигать взаимные интересы, развивать глобальные процессы на международной арене через законодательное сопровождение комплекса партнерского сотрудничества по трем направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные контакты, сообщил Жуков. «Будут рассмотрены вопросы сближения законодательства наших стран в сфере противодействия терроризму, экстремизму, транснациональной преступности, незаконному обороту наркотиков, оружия и обеспечения международной информационной безопасности», — указал парламентарий. Он назвал БРИКС организацией, в которой «нет одного хозяина, который диктует условия, а все страны-участницы стремятся создать равные условия и преимущества для всех». Выступая перед собравшимися, главный редактор китайского информационного агентства «Синьхуа» Люй Яньсун подчеркнул, что с момента образования БРИКС его участники придерживаются принципов открытости, инклюзивности и взаимовыгодного сотрудничества. Совместными усилиями объединение прокладывает новый путь равенства, взаимной выгоды и сотрудничества, наращивая роль на международной арене. Присоединение же к БРИКС Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ, Ирана и Эфиопии говорит о жизнеспособности механизма сотрудничества объединения, отвечающего интересам стран с формирующейся рыночной экономикой, заметил Яньсун. По его словам, сегодня мир переживает самые масштабные за последнее столетие перемены, и страны БРИКС кардинально меняют мировой ландшафт. «Члены объединения должны усиливать право голоса и влияние развивающихся стран в международных отношениях», — указал главред «Синьхуа». Со своей стороны председатель попечительского совета Бразильского центра международных отношений Хосе Пио Борхес де Кастро Фильо сравнил «старый» и «новый» миропорядки. Так, если на момент создания «большой семерки» на ее долю приходилось более 40% мирового ВВП, то уже к 2020 году страны БРИКС с учетом паритета покупательской способности стали сопоставимы с группой наиболее развитых стран Запада. «Цифры говорят сами за себя: ВВП стран БРИКС составляет 3,2 трлн долларов, что значительно больше, чем у „большой семерки“. С 2022 года рост ВВП стран БРИКС составлял 4,5% в год, в то время как в „большой семерке“ этот показатель был лишь 1,5%», — сказал де Кастро Фильо. В качестве другого примера он привел Китай, на долю которого приходится 35% от общего объема внешнеторгового оборота Бразилии, в то время как у США, Европейского союза и стран МЕРКОСУР (общий рынок стран Южной Америки) — по 12-13%. «Еще более удивительный факт: Азия, в частности Китай, значительно превосходит Европейский союз по объему торговли. Мы торгуем с Азией гораздо больше, чем с Европейским союзом», — сообщил он. В свою очередь директор Центра исследований БРИКС Шэнь И подчеркнул, что впервые за 600 лет у мирового сообщества появилась возможность достижения «качественного прорыва», и государства БРИКС должны воспользоваться этой исторической возможностью. «Сегодня государства БРИКС и все развивающиеся страны находятся в уникальной исторической ситуации. Впервые за последние 600 лет у нас появилась возможность достичь качественного прорыва и провести значительные реформы. Мы должны преодолеть разногласия между нами, воспользоваться этой исторической возможностью и достичь новых результатов», — заключил китайский эксперт.