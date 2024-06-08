БРИКС как полюс притяжения для развивающихся стран

Страны БРИКС (Россия, КНР, Индия, Бразилия, ЮАР, Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия) кардинально меняют мировой ландшафт на фоне противодействия коллективного Запада становлению нового миропорядка. БРИКС обретает роль ключевого фактора меняющейся глобальной конструкции межгосударственных политических и экономических отношений. К такому выводу пришли участники панельной сессии «Цели БРИКС в контексте нового миропорядка», состоявшейся на полях ПМЭФ-2024.
За 15 лет своего существования БРИКС создал новый образец для межгосударственного сотрудничества, подчеркнул в своем выступлении первый зампред Госдумы Александр Жуков. По его словам, это стало возможным благодаря суверенному равенству стран БРИКС, уважению ими выбора пути развития, учета интересов партнеров и стремлению к формированию многополярного мироустройства. «Поэтому объединение вызывает большой интерес в мире и получает множество заявок на вступление», — указал парламентарий.
БРИКС за 15 лет своего существования создал новый образец для межгосударственного сотрудничества, считает Жуков
По его словам, в развитии нового формата межгосударственного сотрудничества и формировании нового миропорядка большую роль играет межпарламентский диалог в рамках БРИКС. Федеральное Собрание России совместно с другими участниками объединения будут продвигать взаимные интересы, развивать глобальные процессы на международной арене через законодательное сопровождение комплекса партнерского сотрудничества по трем направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные контакты, сообщил Жуков.
«Будут рассмотрены вопросы сближения законодательства наших стран в сфере противодействия терроризму, экстремизму, транснациональной преступности, незаконному обороту наркотиков, оружия и обеспечения международной информационной безопасности», — указал парламентарий. Он назвал БРИКС организацией, в которой «нет одного хозяина, который диктует условия, а все страны-участницы стремятся создать равные условия и преимущества для всех».
Яньсун подчеркнул, что присоединение к БРИКС Саудовской Аравии говорит о жизнеспособности механизма сотрудничества объединения
Выступая перед собравшимися, главный редактор китайского информационного агентства «Синьхуа» Люй Яньсун подчеркнул, что с момента образования БРИКС его участники придерживаются принципов открытости, инклюзивности и взаимовыгодного сотрудничества. Совместными усилиями объединение прокладывает новый путь равенства, взаимной выгоды и сотрудничества, наращивая роль на международной арене. Присоединение же к БРИКС Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ, Ирана и Эфиопии говорит о жизнеспособности механизма сотрудничества объединения, отвечающего интересам стран с формирующейся рыночной экономикой, заметил Яньсун.
По его словам, сегодня мир переживает самые масштабные за последнее столетие перемены, и страны БРИКС кардинально меняют мировой ландшафт. «Члены объединения должны усиливать право голоса и влияние развивающихся стран в международных отношениях», — указал главред «Синьхуа».
Азия, в частности Китай, значительно превосходит Европейский союз по объему торговли, сообщил де Кастро Фильо
Со своей стороны председатель попечительского совета Бразильского центра международных отношений Хосе Пио Борхес де Кастро Фильо сравнил «старый» и «новый» миропорядки. Так, если на момент создания «большой семерки» на ее долю приходилось более 40% мирового ВВП, то уже к 2020 году страны БРИКС с учетом паритета покупательской способности стали сопоставимы с группой наиболее развитых стран Запада. «Цифры говорят сами за себя: ВВП стран БРИКС составляет 3,2 трлн долларов, что значительно больше, чем у „большой семерки“. С 2022 года рост ВВП стран БРИКС составлял 4,5% в год, в то время как в „большой семерке“ этот показатель был лишь 1,5%», — сказал де Кастро Фильо.
В качестве другого примера он привел Китай, на долю которого приходится 35% от общего объема внешнеторгового оборота Бразилии, в то время как у США, Европейского союза и стран МЕРКОСУР (общий рынок стран Южной Америки) — по 12-13%. «Еще более удивительный факт: Азия, в частности Китай, значительно превосходит Европейский союз по объему торговли. Мы торгуем с Азией гораздо больше, чем с Европейским союзом», — сообщил он.
В свою очередь директор Центра исследований БРИКС Шэнь И подчеркнул, что впервые за 600 лет у мирового сообщества появилась возможность достижения «качественного прорыва», и государства БРИКС должны воспользоваться этой исторической возможностью. «Сегодня государства БРИКС и все развивающиеся страны находятся в уникальной исторической ситуации. Впервые за последние 600 лет у нас появилась возможность достичь качественного прорыва и провести значительные реформы. Мы должны преодолеть разногласия между нами, воспользоваться этой исторической возможностью и достичь новых результатов», — заключил китайский эксперт.
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Страны БРИКС (Россия, КНР, Индия, Бразилия, ЮАР, Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия) кардинально меняют мировой ландшафт на фоне противодействия коллективного Запада становлению нового миропорядка. БРИКС обретает роль ключевого фактора меняющейся глобальной конструкции межгосударственных политических и экономических отношений. К такому выводу пришли участники панельной сессии «Цели БРИКС в контексте нового миропорядка», состоявшейся на полях ПМЭФ-2024. За 15 лет своего существования БРИКС создал новый образец для межгосударственного сотрудничества, подчеркнул в своем выступлении первый зампред Госдумы Александр Жуков. По его словам, это стало возможным благодаря суверенному равенству стран БРИКС, уважению ими выбора пути развития, учета интересов партнеров и стремлению к формированию многополярного мироустройства. «Поэтому объединение вызывает большой интерес в мире и получает множество заявок на вступление», — указал парламентарий. По его словам, в развитии нового формата межгосударственного сотрудничества и формировании нового миропорядка большую роль играет межпарламентский диалог в рамках БРИКС. Федеральное Собрание России совместно с другими участниками объединения будут продвигать взаимные интересы, развивать глобальные процессы на международной арене через законодательное сопровождение комплекса партнерского сотрудничества по трем направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные контакты, сообщил Жуков. «Будут рассмотрены вопросы сближения законодательства наших стран в сфере противодействия терроризму, экстремизму, транснациональной преступности, незаконному обороту наркотиков, оружия и обеспечения международной информационной безопасности», — указал парламентарий. Он назвал БРИКС организацией, в которой «нет одного хозяина, который диктует условия, а все страны-участницы стремятся создать равные условия и преимущества для всех». Выступая перед собравшимися, главный редактор китайского информационного агентства «Синьхуа» Люй Яньсун подчеркнул, что с момента образования БРИКС его участники придерживаются принципов открытости, инклюзивности и взаимовыгодного сотрудничества. Совместными усилиями объединение прокладывает новый путь равенства, взаимной выгоды и сотрудничества, наращивая роль на международной арене. Присоединение же к БРИКС Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ, Ирана и Эфиопии говорит о жизнеспособности механизма сотрудничества объединения, отвечающего интересам стран с формирующейся рыночной экономикой, заметил Яньсун. По его словам, сегодня мир переживает самые масштабные за последнее столетие перемены, и страны БРИКС кардинально меняют мировой ландшафт. «Члены объединения должны усиливать право голоса и влияние развивающихся стран в международных отношениях», — указал главред «Синьхуа». Со своей стороны председатель попечительского совета Бразильского центра международных отношений Хосе Пио Борхес де Кастро Фильо сравнил «старый» и «новый» миропорядки. Так, если на момент создания «большой семерки» на ее долю приходилось более 40% мирового ВВП, то уже к 2020 году страны БРИКС с учетом паритета покупательской способности стали сопоставимы с группой наиболее развитых стран Запада. «Цифры говорят сами за себя: ВВП стран БРИКС составляет 3,2 трлн долларов, что значительно больше, чем у „большой семерки“. С 2022 года рост ВВП стран БРИКС составлял 4,5% в год, в то время как в „большой семерке“ этот показатель был лишь 1,5%», — сказал де Кастро Фильо. В качестве другого примера он привел Китай, на долю которого приходится 35% от общего объема внешнеторгового оборота Бразилии, в то время как у США, Европейского союза и стран МЕРКОСУР (общий рынок стран Южной Америки) — по 12-13%. «Еще более удивительный факт: Азия, в частности Китай, значительно превосходит Европейский союз по объему торговли. Мы торгуем с Азией гораздо больше, чем с Европейским союзом», — сообщил он. В свою очередь директор Центра исследований БРИКС Шэнь И подчеркнул, что впервые за 600 лет у мирового сообщества появилась возможность достижения «качественного прорыва», и государства БРИКС должны воспользоваться этой исторической возможностью. «Сегодня государства БРИКС и все развивающиеся страны находятся в уникальной исторической ситуации. Впервые за последние 600 лет у нас появилась возможность достичь качественного прорыва и провести значительные реформы. Мы должны преодолеть разногласия между нами, воспользоваться этой исторической возможностью и достичь новых результатов», — заключил китайский эксперт.