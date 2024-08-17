17 августа 2024
16 августа 2024

В Нижневартовске закрывается единственный частный театр с 20-летней историей

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Частному театру "не нашлось места" в Доме искусств Нижневартовска
Частному театру "не нашлось места" в Доме искусств Нижневартовска Фото:

Единственный частный театр Нижневартовска (ХМАО) «Обыкновенное чудо», который существовал с 2021 года, закрывается. Несмотря на то, что актеры «работали на чистом энтузиазме», в Дворце искусств для них «не нашлось места».

«У нас к вам нерадостная новость. Театр, с более чем двадцатилетней историей, "Обыкновенное чудо" вынужден объявить о своем закрытии… Так вышло, что в ставшем нам родным, Дворце искусств, больше не нашлось для нас места. Несмотря на то, что актеры трудились в театре лишь на энтузиазме, не получая за свою работу ничего, кроме удовольствия от репетиций и выступлений», — написано в группе театра «ВКонтакте».

Они добавили, что «винить в этом некого, просто так случилось» и попрощались со своими зрителями. Однако сами вартовчане, которые полюбили спектакли театра бурно негодуют в комментариях.

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Единственный частный театр Нижневартовска (ХМАО) «Обыкновенное чудо», который существовал с 2021 года, закрывается. Несмотря на то, что актеры «работали на чистом энтузиазме», в Дворце искусств для них «не нашлось места». «У нас к вам нерадостная новость. Театр, с более чем двадцатилетней историей, "Обыкновенное чудо" вынужден объявить о своем закрытии… Так вышло, что в ставшем нам родным, Дворце искусств, больше не нашлось для нас места. Несмотря на то, что актеры трудились в театре лишь на энтузиазме, не получая за свою работу ничего, кроме удовольствия от репетиций и выступлений», — написано в группе театра «ВКонтакте». Они добавили, что «винить в этом некого, просто так случилось» и попрощались со своими зрителями. Однако сами вартовчане, которые полюбили спектакли театра бурно негодуют в комментариях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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