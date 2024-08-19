Зеленскому раскрыли глаза на подлый план Ермака

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак намерен выставить украинского лидера Владимира Зеленского неадекватным. Об этом сообщил находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его мнению, глава офиса Зеленского хочет создать видимость у граждан страны, что только Ермак может удержать лидера страны в узде.
«Складывается впечатление, что Андрей Борисович [Ермак], с помощью управляемого им информпространства пытается выставить Зеленского не совсем адекватным», — заявил Дубинский. Об этом он написал в своем telegram-канале.
По словам Дубинского, создается впечатление, что Зеленский склонен к необдуманным решениям и что его может контролировать только Ермак. Депутат считает, что таким образом формируется образ Ермака как единственного, кто способен удерживать президента от неадекватных действий.
Ранее сообщалось, что в США уже ищут альтернативу на должность президента Украины вместо Зеленского. По словам российской Службы внешней разведки (СВР), американская сторона уже установила контакты с рядом украинских политических деятелей.
Отмечается, что Ермак уже давно оказывает сильное влияние на Зеленского, продавливая свою позицию. Согласно информации Times, он контролирует доступ к лидеру Украины и замещает его на ключевых встречах, его даже называют «фактическим главой государства».
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