США ищут альтернативу Зеленскому: кто может стать новым президентом Украины

СВР России получила данные о поисках американцами замены Зеленскому

11 июля 2024 в 14:51 Размер текста - 17 +

США активно ищут замену Владимиру Зеленскому, сообщает разведка Фото: Официальный сайт президента Украины Служба внешней разведки (СВР) России рассекретила данные, согласно которым США ищут альтернативу на должность президента Украины вместо нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского. Кроме того, американская сторона уже установила контакты с рядом украинских политических деятелей. О том, кто в скором времени может занять должность президента Украины — в материале URA.RU. Российская разведка узнала о планах США по замене Зеленского Согласно Конституции Украины, официально Владимир Зеленский перестал быть президентом еще 20 мая. В 2024 году должны были пройти выборы в стране, однако они были сначала несколько раз перенесены, а затем — отменены на текущий год. Согласно информации, полученной резидентом СВР России в Киеве, США усиливают поиски потенциальной замены украинскому лидеру. Об этом стало известно из шифрограммы, опубликованной журналом «Разведчик». Из нее следует, что легитимность Зеленского утрачивается по истечении срока его президентских полномочий, а также из-за растущего недовольства украинцев продолжительным конфликтом с Россией. В шифрограмме указали, что американская сторона уже установила контакты с рядом украинских политических деятелей. Среди них экс-президент Петр Порошенко, мэр Киева Виталий Кличко, глава Офиса Зеленского Андрей Ермак, бывший главком ВСУ Валерий Залужный и экс-спикер Рады Дмитрий Разумков. При этом в документе отметили, что именно они могут быть востребованы при ухудшении ситуации на фронте и необходимости замены главы Украины. Кандидаты на должность президента Украины Валерий Залужный Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ 27 июля 2021 года. Однако после начала украинского конфликта в СМИ начали писать о желании Зеленского избавиться от командующего армией. В сентябре 2022 года главком, в рамках интервью для издания Time, поделился информацией о договоренности с украинским лидером. Он упомянул, что в 2019 году Зеленский обязался не вмешиваться в военные решения, признав свою неосведомленность в военных вопросах. В статье также были отмечены слухи о возможных разногласиях между Залужным и Зеленским. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Как развивался конфликт Зеленского и Залужного В сентябре 2023 года появилась информация от украинской службы BBC о возможном уголовном преследовании главкома ВСУ за неудачи украинской армии на юге страны и в Херсонской области. Это связывают с неуспешным контрнаступлением, начатым 4 июня. Государственное бюро расследований Украины подтвердило ведение расследования по обвинениям в государственной измене. В октябре 2023 года Залужный в интервью The Times выразил мнение о необходимости завершения текущего контрнаступления для подготовки к новой операции, что вызвало разногласия с Зеленским. Кроме того, после публикации интервью с Залужным в The Economist, где он говорил о тупике контрнаступления, Зеленский позднее прокомментировал, что ситуация на фронте не является патовой, а Офис президента Украины высказал критику в адрес главкома ВСУ. Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива в январе утверждал, что у президента Зеленского есть намерения устранить командующего ВСУ, мотивируя это его растущей популярностью и авторитетом в украинских вооруженных силах. Американские представители выразили мнение о необходимости отставки Зеленского из-за его отказа от мирных переговоров с Россией. Украинское издание «Страна.ua» обозначило Залужного как потенциального соперника Зеленского на будущих президентских выборах. В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба упоминал, что выборы в стране могут состояться весной 2024 года. Залужного отправили в отставку 8 февраля. Владимир Зеленский присвоил бывшему главкому ВСУ звание Героя Украины. На его место назначили генерал-полковника Александра Сырского. Позже стало известно, что Зеленский согласовал его кандидатуру на должность посла Украины в Британии. Издание «Зеркало недели» заявило, что назначение экс-главкома ВСУ на этот пост сопровождалось нарушением дипломатических норм. Владимир Зеленский не согласился с Валерием Залужным (на фото) в вопросе контрнаступления на Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Петр Порошенко После «евромайдана» в 2014 году Петр Порошенко победил на президентских выборах на Украине, набрав 54,7% голосов. В следующем году он инициировал «декоммунизацию», запретив советскую символику. В 2017 году Украина вступила в безвизовый режим с ЕС, что позволило украинцам путешествовать в ЕС без виз. Порошенко также закрепил стремление Украины к интеграции в ЕС и НАТО в Конституции страны. На выборах 2019 года Порошенко был соперником Владимира Зеленского. Тогда оба кандидата прошли во второй тур. Победителем стал Зеленский. За него проголосовали более 75% избирателей. Порошенко получил чуть больше 24% голосов, после чего был избран в Верховную Раду от партии «Европейская солидарность». В декабре 2021 года против Порошенко было возбуждено дело о госизмене за поставки угля из Донбасса. После попытки уведомить его о расследовании, он покинул Украину, но вернулся в январе 2022 года. Суд отказался арестовывать экс-президента, оставив его на свободе под личное обязательство. В феврале 2024 года Государственное бюро расследований завершило предварительное расследование по делу. В апреле 2024 года экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах главы государства. По его словам, для проведения выборов стране нужно победить в конфликте. В интервью каналу Al Jazeera политик подчеркнул, что в случае вступления Украины в Евросоюз, будет баллотироваться в Европарламент. Порошенко был объявлен в розыск в России в мае 2024 года. По какой именно статье он разыскивается, не уточнялось. Бывший президент Украины Петр Порошенко объявлен в розыск в России Фото: Официальный сайт президента Украины Виталий Кличко 25 мая 2014 года Виталий Кличко стал мэром Киева, получив поддержку свыше 57% голосующих. Он принял присягу и начал исполнение своих обязанностей 5 июня того же года. Виталий Кличко, Заслуженный мастер спорта Украины, был награжден орденами «За заслуги» всех трех степеней, орденом «За мужество» и званием «Герой Украины». Кличко неоднократно критиковал политику Зеленского. Так в июне 2023 года между ними случился конфликт из-за закрытых бомбоубежищ в Киеве. Он пожаловался на плохое использование бюджета для строительства бомбоубежищ. По его мнению, в этом партию виновата партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». В декабре 2023 года Кличко заявил, что популярность Зеленского падает из-за допущенных им ошибок. После завершения конфликта с Россией ему придется расплатиться за них. По его словам, люди видят, кто эффективен, а кто нет. При этом украинцы задают вопросы, почему страна была плохо подготовлена в военном плане. Кличко подчеркивал, что политика Зеленского движется в неправильном направлении, становясь все более авторитарной. При действующем украинском лидере в стране нет свободы слова, отмечал он. Еще 23 июля 2023 года Кличко выразил готовность баллотироваться на пост президента Украины. Он сказал, что примет решение ближе к выборам. При этом, по его мнению, говорить о новых выборах главы государства можно только после окончания конфликта с Россией, передает «Национальная служба новостей». Виталий Кличко допустил участие в выборах президента Украины Фото: Официальный портал Киева Андрей Ермак Андрей Ермак начал свою политическую карьеру в 2019 году, став руководителем Офиса президента Украины. Ермак, перешедший из мира кинопродюсирования в политику, играет ключевую роль в формировании информационного пространства для президента и занимает позицию неофициального премьер-министра и главного кадрового агента страны. После ряда резонансных отставок высокопоставленных чиновников в СМИ появились разговоры об укреплении аппаратной власти Ермака и его стремлении стать ведущей фигурой в украинской политике. Более десяти украинских чиновников и дипломатов рассказали американской газете The Washington Post, что Ермак имеет больше политического веса, чем сам глава страны Владимир Зеленский. Отмечалось, что Ермак оказывает сильное влияние на Зеленского, продавливая свою позицию. Часть информаторов отметила, что Ермак контролирует даже то, каким дипломатам разрешено выезжать за границу, а каким нет. У него широкие полномочия в области внешних коммуникаций и управления, заверили они. Газета The Times писала о том, что чиновники в Киеве обеспокоены тем, что Ермак слишком сильно влияет на украинского лидера Владимира Зеленского. По информации издания, глава Офиса президента оказывает существенное влияние на управление страной, контролируя доступ к Зеленскому и замещая его на ключевых встречах, в том числе с послами стран G7. Некоторые источники даже называют Ермака «фактически главой государства» или «вице-президентом Украины». Андрей Ермак имеет влияние на украинского лидера Владимира Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины Дмитрий Разумков Дмитрий Разумков, известный украинский политтехнолог и ключевой консультант кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года, занимал должность председателя Верховной Рады девятого созыва и был главой президентской партии «Слуга народа». Став лидером «Слуги народа» в мае 2019 года, Разумков позже уступил эту роль Александру Корниенко. В августе того же года он был избран председателем Верховной Рады, но в октябре 2021 года парламент проголосовал за его отставку. Разумков публично выражает свою позицию по использованию русского языка. Он подчеркивает, что в условиях конфликта вопрос языка не является приоритетным. Разумков подверг критике новый закон о мобилизации на Украине. Он считает, что закон уже успел навредить экономике страны. По его словам, граждане страны массово начали переоформлять свои автомобили, отметив, что новый закон является «позорным». Кроме того, в марте 2024 года Разумков заявлял, что офис президента Украины и фракция «Слуга народа» стремятся законодательно закрепить коррупцию. Он обвинил в продвижении данных поправок депутата от «Слуги народа» Даниила Гетманцева. Он также выразил возмущение подобными поправками, в то время как страна ведет боевые действия. В президентской предвыборной кампании 2019 Дмитрий Разумков (на фото) был одним из главных политических консультантов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Фото: Vadim Chuprina / CC BY-SA 4.0 / Commons Wikimedia Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Служба внешней разведки (СВР) России рассекретила данные, согласно которым США ищут альтернативу на должность президента Украины вместо нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского. Кроме того, американская сторона уже установила контакты с рядом украинских политических деятелей. О том, кто в скором времени может занять должность президента Украины — в материале URA.RU. Российская разведка узнала о планах США по замене Зеленского Согласно Конституции Украины, официально Владимир Зеленский перестал быть президентом еще 20 мая. В 2024 году должны были пройти выборы в стране, однако они были сначала несколько раз перенесены, а затем — отменены на текущий год. Согласно информации, полученной резидентом СВР России в Киеве, США усиливают поиски потенциальной замены украинскому лидеру. Об этом стало известно из шифрограммы, опубликованной журналом «Разведчик». Из нее следует, что легитимность Зеленского утрачивается по истечении срока его президентских полномочий, а также из-за растущего недовольства украинцев продолжительным конфликтом с Россией. В шифрограмме указали, что американская сторона уже установила контакты с рядом украинских политических деятелей. Среди них экс-президент Петр Порошенко, мэр Киева Виталий Кличко, глава Офиса Зеленского Андрей Ермак, бывший главком ВСУ Валерий Залужный и экс-спикер Рады Дмитрий Разумков. При этом в документе отметили, что именно они могут быть востребованы при ухудшении ситуации на фронте и необходимости замены главы Украины. Кандидаты на должность президента Украины Валерий Залужный Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ 27 июля 2021 года. Однако после начала украинского конфликта в СМИ начали писать о желании Зеленского избавиться от командующего армией. В сентябре 2022 года главком, в рамках интервью для издания Time, поделился информацией о договоренности с украинским лидером. Он упомянул, что в 2019 году Зеленский обязался не вмешиваться в военные решения, признав свою неосведомленность в военных вопросах. В статье также были отмечены слухи о возможных разногласиях между Залужным и Зеленским. В сентябре 2023 года появилась информация от украинской службы BBC о возможном уголовном преследовании главкома ВСУ за неудачи украинской армии на юге страны и в Херсонской области. Это связывают с неуспешным контрнаступлением, начатым 4 июня. Государственное бюро расследований Украины подтвердило ведение расследования по обвинениям в государственной измене. В октябре 2023 года Залужный в интервью The Times выразил мнение о необходимости завершения текущего контрнаступления для подготовки к новой операции, что вызвало разногласия с Зеленским. Кроме того, после публикации интервью с Залужным в The Economist, где он говорил о тупике контрнаступления, Зеленский позднее прокомментировал, что ситуация на фронте не является патовой, а Офис президента Украины высказал критику в адрес главкома ВСУ. Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива в январе утверждал, что у президента Зеленского есть намерения устранить командующего ВСУ, мотивируя это его растущей популярностью и авторитетом в украинских вооруженных силах. Американские представители выразили мнение о необходимости отставки Зеленского из-за его отказа от мирных переговоров с Россией. Украинское издание «Страна.ua» обозначило Залужного как потенциального соперника Зеленского на будущих президентских выборах. В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба упоминал, что выборы в стране могут состояться весной 2024 года. Залужного отправили в отставку 8 февраля. Владимир Зеленский присвоил бывшему главкому ВСУ звание Героя Украины. На его место назначили генерал-полковника Александра Сырского. Позже стало известно, что Зеленский согласовал его кандидатуру на должность посла Украины в Британии. Издание «Зеркало недели» заявило, что назначение экс-главкома ВСУ на этот пост сопровождалось нарушением дипломатических норм. Петр Порошенко После «евромайдана» в 2014 году Петр Порошенко победил на президентских выборах на Украине, набрав 54,7% голосов. В следующем году он инициировал «декоммунизацию», запретив советскую символику. В 2017 году Украина вступила в безвизовый режим с ЕС, что позволило украинцам путешествовать в ЕС без виз. Порошенко также закрепил стремление Украины к интеграции в ЕС и НАТО в Конституции страны. На выборах 2019 года Порошенко был соперником Владимира Зеленского. Тогда оба кандидата прошли во второй тур. Победителем стал Зеленский. За него проголосовали более 75% избирателей. Порошенко получил чуть больше 24% голосов, после чего был избран в Верховную Раду от партии «Европейская солидарность». В декабре 2021 года против Порошенко было возбуждено дело о госизмене за поставки угля из Донбасса. После попытки уведомить его о расследовании, он покинул Украину, но вернулся в январе 2022 года. Суд отказался арестовывать экс-президента, оставив его на свободе под личное обязательство. В феврале 2024 года Государственное бюро расследований завершило предварительное расследование по делу. В апреле 2024 года экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах главы государства. По его словам, для проведения выборов стране нужно победить в конфликте. В интервью каналу Al Jazeera политик подчеркнул, что в случае вступления Украины в Евросоюз, будет баллотироваться в Европарламент. Порошенко был объявлен в розыск в России в мае 2024 года. По какой именно статье он разыскивается, не уточнялось. Виталий Кличко 25 мая 2014 года Виталий Кличко стал мэром Киева, получив поддержку свыше 57% голосующих. Он принял присягу и начал исполнение своих обязанностей 5 июня того же года. Виталий Кличко, Заслуженный мастер спорта Украины, был награжден орденами «За заслуги» всех трех степеней, орденом «За мужество» и званием «Герой Украины». Кличко неоднократно критиковал политику Зеленского. Так в июне 2023 года между ними случился конфликт из-за закрытых бомбоубежищ в Киеве. Он пожаловался на плохое использование бюджета для строительства бомбоубежищ. По его мнению, в этом партию виновата партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». В декабре 2023 года Кличко заявил, что популярность Зеленского падает из-за допущенных им ошибок. После завершения конфликта с Россией ему придется расплатиться за них. По его словам, люди видят, кто эффективен, а кто нет. При этом украинцы задают вопросы, почему страна была плохо подготовлена в военном плане. Кличко подчеркивал, что политика Зеленского движется в неправильном направлении, становясь все более авторитарной. При действующем украинском лидере в стране нет свободы слова, отмечал он. Еще 23 июля 2023 года Кличко выразил готовность баллотироваться на пост президента Украины. Он сказал, что примет решение ближе к выборам. При этом, по его мнению, говорить о новых выборах главы государства можно только после окончания конфликта с Россией, передает «Национальная служба новостей». Андрей Ермак Андрей Ермак начал свою политическую карьеру в 2019 году, став руководителем Офиса президента Украины. Ермак, перешедший из мира кинопродюсирования в политику, играет ключевую роль в формировании информационного пространства для президента и занимает позицию неофициального премьер-министра и главного кадрового агента страны. После ряда резонансных отставок высокопоставленных чиновников в СМИ появились разговоры об укреплении аппаратной власти Ермака и его стремлении стать ведущей фигурой в украинской политике. Более десяти украинских чиновников и дипломатов рассказали американской газете The Washington Post, что Ермак имеет больше политического веса, чем сам глава страны Владимир Зеленский. Отмечалось, что Ермак оказывает сильное влияние на Зеленского, продавливая свою позицию. Часть информаторов отметила, что Ермак контролирует даже то, каким дипломатам разрешено выезжать за границу, а каким нет. У него широкие полномочия в области внешних коммуникаций и управления, заверили они. Газета The Times писала о том, что чиновники в Киеве обеспокоены тем, что Ермак слишком сильно влияет на украинского лидера Владимира Зеленского. По информации издания, глава Офиса президента оказывает существенное влияние на управление страной, контролируя доступ к Зеленскому и замещая его на ключевых встречах, в том числе с послами стран G7. Некоторые источники даже называют Ермака «фактически главой государства» или «вице-президентом Украины». Дмитрий Разумков Дмитрий Разумков, известный украинский политтехнолог и ключевой консультант кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года, занимал должность председателя Верховной Рады девятого созыва и был главой президентской партии «Слуга народа». Став лидером «Слуги народа» в мае 2019 года, Разумков позже уступил эту роль Александру Корниенко. В августе того же года он был избран председателем Верховной Рады, но в октябре 2021 года парламент проголосовал за его отставку. Разумков публично выражает свою позицию по использованию русского языка. Он подчеркивает, что в условиях конфликта вопрос языка не является приоритетным. Разумков подверг критике новый закон о мобилизации на Украине. Он считает, что закон уже успел навредить экономике страны. По его словам, граждане страны массово начали переоформлять свои автомобили, отметив, что новый закон является «позорным». Кроме того, в марте 2024 года Разумков заявлял, что офис президента Украины и фракция «Слуга народа» стремятся законодательно закрепить коррупцию. Он обвинил в продвижении данных поправок депутата от «Слуги народа» Даниила Гетманцева . Он также выразил возмущение подобными поправками, в то время как страна ведет боевые действия.