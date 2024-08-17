ВС РФ взяли в плен десятки боевиков ВСУ под Курском: карта СВО на 17 августа

РИАН: солдаты РФ пленили 24 бойца ВСУ под Курском

17 августа 2024 в 10:29 Размер текста - 17 +

ВС РФ пленили в Курской области 24 солдата ВСУ (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Российские солдаты пленили 24 солдата ВСУ в Курской области. Украинские бойцы из 22 механизированной бригады добровольно сдались в районе села Комаровка Курской области. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Обозначения на карте Карта СВО Обстановка в Курской области Десятки солдат ВСУ были пленены В районе села Комаровка солдаты ВС РФ взяли в плен 24 украинских военных из 22 отдельной механизированной бригады. Об этом рассказали журналистам РИАН в силовых структурах. Там подчеркнули, что солдаты ВСУ специально связались с российскими военными через анонимный telegram-канал. В настоящий момент ВСУ готовятся атаковать Глушковский район Курской области, считают военкоры. Российские морепхи из 810-й бригады уничтожили украинских десантников в Курской области. Те передвигались на бронированной технике НАТО. Всего за сутки ВСУ потеряли более 200 военных в регионе, отмечали в Минобороны к вечеру 16 августа. Уничтожение техники НАТО В Минобороны РФ сообщили, что российские военные при помощи ракетного комплекса «Искандер» поразили французскую зенитную установку противника IRIS-T в Сумской области, граничащей с Курской. Удар по вооружению ВСУ был нанесен в районе населенного пункта Сенное. Кроме того, российские экипажи Су-24 поразили зенитно-ракетный комплекс Польши С-125 в Рябине Сумской области. Удар был нанесен ракетой Х-35. ВСУ планируют ударить по АЭС «грязной бомбой» Военкоры РФ пишут в Telegram, что Киев намеревается ударить по Курской и Запорожской АЭС так называемой «грязной бомбой». Изначально об этом говорили в николаевском подполье, затем эту же информацию озвучили представители временной гражданской администрации Харьковской области. По некоторым неофициальным данным, Киев уже завез соответствующее вооружение в Днепропетровскую область. Якобы радиоактивные боеприпасы хранятся сейчас в районе населенного пункта Желтые Воды. В Минобороны РФ данные сообщения не подтверждали. Атака ВСУ по гражданским объектам Как рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ВСУ впервые применили западные ракеты для ударов по гражданским объектам под Курском. По ее мнению, предположительно, использовались американские ракетные системы HIMARS. Также в ведомстве рассказали, что ВСУ уничтожили мост через реку Сейму в Курской области для срыва эвакуации гражданских. Успехи ВС РФ в зоне СВО Днепропетровское направление Российские солдаты в районе населенного пункта Желобок при помощи «Искандера» уничтожили две пусковые установки Patriot, уточнили в Минобороны. Также была поражена радиолокационная станция AN/MPQ-65. Покровское направление Российские штурмовики полностью освободили Желанное. Отмечается, что они уже вплотную подошли в Новогродовке. От данного населенного пункта они примерно в километре, отмечают военкоры. Кроме того, ВС РФ прорвались и к Гродовке. Там сейчас проходят бои. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские солдаты пленили 24 солдата ВСУ в Курской области. Украинские бойцы из 22 механизированной бригады добровольно сдались в районе села Комаровка Курской области. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. В районе села Комаровка солдаты ВС РФ взяли в плен 24 украинских военных из 22 отдельной механизированной бригады. Об этом рассказали журналистам РИАН в силовых структурах. Там подчеркнули, что солдаты ВСУ специально связались с российскими военными через анонимный telegram-канал. В настоящий момент ВСУ готовятся атаковать Глушковский район Курской области, считают военкоры. Российские морепхи из 810-й бригады уничтожили украинских десантников в Курской области. Те передвигались на бронированной технике НАТО. Всего за сутки ВСУ потеряли более 200 военных в регионе, отмечали в Минобороны к вечеру 16 августа. В Минобороны РФ сообщили, что российские военные при помощи ракетного комплекса «Искандер» поразили французскую зенитную установку противника IRIS-T в Сумской области, граничащей с Курской. Удар по вооружению ВСУ был нанесен в районе населенного пункта Сенное. Кроме того, российские экипажи Су-24 поразили зенитно-ракетный комплекс Польши С-125 в Рябине Сумской области. Удар был нанесен ракетой Х-35. Военкоры РФ пишут в Telegram, что Киев намеревается ударить по Курской и Запорожской АЭС так называемой «грязной бомбой». Изначально об этом говорили в николаевском подполье, затем эту же информацию озвучили представители временной гражданской администрации Харьковской области. По некоторым неофициальным данным, Киев уже завез соответствующее вооружение в Днепропетровскую область. Якобы радиоактивные боеприпасы хранятся сейчас в районе населенного пункта Желтые Воды. В Минобороны РФ данные сообщения не подтверждали. Как рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ВСУ впервые применили западные ракеты для ударов по гражданским объектам под Курском. По ее мнению, предположительно, использовались американские ракетные системы HIMARS. Также в ведомстве рассказали, что ВСУ уничтожили мост через реку Сейму в Курской области для срыва эвакуации гражданских. Российские солдаты в районе населенного пункта Желобок при помощи «Искандера» уничтожили две пусковые установки Patriot, уточнили в Минобороны. Также была поражена радиолокационная станция AN/MPQ-65. Российские штурмовики полностью освободили Желанное. Отмечается, что они уже вплотную подошли в Новогродовке. От данного населенного пункта они примерно в километре, отмечают военкоры. Кроме того, ВС РФ прорвались и к Гродовке. Там сейчас проходят бои.