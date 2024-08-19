Тюменский чиновник, которому прочат пост в правительстве ХМАО, ушел в отставку

Глава департамента экономики и стратегического развития мэрии Тюмени Виктор Гамузов, которому прочат кресло в правительстве ХМАО, ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.
«Распоряжение главы города о прекращении трудовых с Гамузовым В.В. отношений подписано. Согласно действующему трудовому законодательству, а также законодательству о муниципальной службе объявлять о прекращении трудовых отношений с работниками и муниципальными служащими работодателю не требуется и в обязанности работодателя не входит», — сообщили в администрации областной столицы.
Гамузов проработал в этой должности меньше года. Он возглавил департамент в октябре 2023-го.
Ранее URA.RU писало о том, что Гамузов может занять пост замдиректора деппрома ХМАО после переезда в регион. Впоследствии он возглавит департамент, считают инсайдеры.
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