Тюменский чиновник, которому прочат пост в правительстве ХМАО, ушел в отставку

Глава депэкономики Тюмени Гамузов ушел в отставку, ему прочат переезд в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава депэкономики Тюмени покинул пост
Глава депэкономики Тюмени покинул пост Фото:

Глава департамента экономики и стратегического развития мэрии Тюмени Виктор Гамузов, которому прочат кресло в правительстве ХМАО, ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«Распоряжение главы города о прекращении трудовых с Гамузовым В.В. отношений подписано. Согласно действующему трудовому законодательству, а также законодательству о муниципальной службе объявлять о прекращении трудовых отношений с работниками и муниципальными служащими работодателю не требуется и в обязанности работодателя не входит», — сообщили в администрации областной столицы. 

Гамузов проработал в этой должности меньше года. Он возглавил департамент в октябре 2023-го.

Ранее URA.RU писало о том, что Гамузов может занять пост замдиректора деппрома ХМАО после переезда в регион. Впоследствии он возглавит департамент, считают инсайдеры.

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Глава департамента экономики и стратегического развития мэрии Тюмени Виктор Гамузов, которому прочат кресло в правительстве ХМАО, ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «Распоряжение главы города о прекращении трудовых с Гамузовым В.В. отношений подписано. Согласно действующему трудовому законодательству, а также законодательству о муниципальной службе объявлять о прекращении трудовых отношений с работниками и муниципальными служащими работодателю не требуется и в обязанности работодателя не входит», — сообщили в администрации областной столицы.  Гамузов проработал в этой должности меньше года. Он возглавил департамент в октябре 2023-го. Ранее URA.RU писало о том, что Гамузов может занять пост замдиректора деппрома ХМАО после переезда в регион. Впоследствии он возглавит департамент, считают инсайдеры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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