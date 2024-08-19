ВС РФ подняли российский флаг над Нью-Йорком: главное об СВО на Украине к вечеру 19 августа

Армия России взяла под контроль Выемку и Артемово и водрузила флаг в Нью-Йорке

19 августа 2024 в 20:50 Размер текста - 17 +

ВС РФ освободили Артемово, Выемку и Нью-Йорк в ДНР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска взяли под контроль в Донецкой Народной Республике железнодорожную станцию Выемка и населенный пункт Артемово (Зализное). Также ВСУ сдали населенный пункт Нью-Йорк. При этом общие потери армии Украины за сутки составили свыше 1900 человек. Главные новости спецоперации на 19 августа — в материале URA.RU. ВС РФ освободили Артемово и станцию Выемка Минобороны России сообщило о взятии под контроль Артемово (Зализное) и железнодорожной станции Выемка. Артемово является частью дзержинской агломерации и до начала боевых действий насчитывал около пяти тысяч жителей. Контроль над территорией был взят группировкой «Центр». Потери ВСУ составили свыше 495 военнослужащих. Также были поражены два танка, четыре автомобиля, боевая бронированная машина «Казак» и большое количество оружия. В свою очередь, Выемка расположена на линии Попасная — Северск. Контроль над станцией захватила группировка войск «Юг». ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, шесть автомобилей и вооружение. За сутки общие потери ВСУ составили более 1900 человек. Среди уничтоженной техники упомянуты танки, самоходные артиллерийские установки (САУ) Krab, «Богдана», «Гвоздика», «Акация» и боевая машина РСЗО «Град», передает военное ведомство. ВС РФ поразили украинский военный склад с БПЛА под Харьковом Подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по складу с беспилотниками ВСУ в Харьковской области, а также ликвидировали 92-ю штурмовую, 43-ю механизированную бригаду ВСУ, 15-й пограничный отряд и 36-ю бригаду морской пехоты. Операции проводились в районах Волчанска, Старицы и Охримовки. В результате боевых действий были уничтожены до 170 военнослужащих, а также боевые машины, включая РСЗО БМ-21 «Град» и САУ «Гвоздика». Успехи ВС РФ на фронте Группировка «Север» нанесла удары по позициям трех бригад ВСУ в районах Старицы, Охримовки и Волчанска. Также группировка «Запад» поразила позиции пяти бригад украинской армии в Глушковке, Невском, Стельмаховке, Григоровке и Торском и отразила две контратаки, передает Минобороны России. Группировка «Юг» нанесла удары по позициям пяти бригад армии Киева в Часовом Яру, Елизаветовке, Кучеровом Яру и Разливе. В свою очередь, группировка «Центр» поразила позиции трех бригад ВСУ в Розовке, Дружбе, Новгородском и Птичьем. Группировка «Восток»: удары по позициям четырех бригад ВСУ в Угледаре, Пречистовке, Великой Новоселке и Долинке. А группировка «Днепр» ударила по позициям трех бригад ВСУ в Новоданиловке, Каменском и Тягинке. ВСУ сдали Нью-Йорк в ДНР Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил о водружении российского флага в поселке Нью-Йорк в ДНР, который был освобожден от ВСУ. Первые кадры видеоподтверждений об этом событии появились в его telegram-канале. Также украинский военнопленный Роман Остап рассказал о сдаче поселка Нью-Йорк ВС РФ. По его словам, весь личный состав был отправлен в поселок, где произошло столкновение, в результате которого никто из его роты не остался в живых. После разгрома Остап сдался в плен. Самые горячие точки в зоне СВО Генеральный штаб ВСУ объявил покровское направление самой горячей точкой на линии фронта. В сообщении уточняется, что особенно интенсивные бои развернулись в районах Воздвиженки и Новогородовки, расположенных близ Покровска. Также активные боевые действия происходят на торецком направлении, включая районы Железного, Торецка, Дылеевки и Нелиповки. Су-34 выполняют боевые задачи на фронте Сверхзвуковые истребители Су-34 активно используются для нанесения ударов по опорным пунктам и укрепрайонам армии Украины. Экипажи Су-34 применяют неуправляемые авиабомбы ФАБ-500, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции. Это позволяет повышать точность ударов и одновременно сохранять безопасное расстояние от противника, передает «Пятый канал». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские войска взяли под контроль в Донецкой Народной Республике железнодорожную станцию Выемка и населенный пункт Артемово (Зализное). Также ВСУ сдали населенный пункт Нью-Йорк. При этом общие потери армии Украины за сутки составили свыше 1900 человек. Главные новости спецоперации на 19 августа — в материале URA.RU. Минобороны России сообщило о взятии под контроль Артемово (Зализное) и железнодорожной станции Выемка. Артемово является частью дзержинской агломерации и до начала боевых действий насчитывал около пяти тысяч жителей. Контроль над территорией был взят группировкой «Центр». Потери ВСУ составили свыше 495 военнослужащих. Также были поражены два танка, четыре автомобиля, боевая бронированная машина «Казак» и большое количество оружия. В свою очередь, Выемка расположена на линии Попасная — Северск. Контроль над станцией захватила группировка войск «Юг». ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, шесть автомобилей и вооружение. За сутки общие потери ВСУ составили более 1900 человек. Среди уничтоженной техники упомянуты танки, самоходные артиллерийские установки (САУ) Krab, «Богдана», «Гвоздика», «Акация» и боевая машина РСЗО «Град», передает военное ведомство. Подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по складу с беспилотниками ВСУ в Харьковской области, а также ликвидировали 92-ю штурмовую, 43-ю механизированную бригаду ВСУ, 15-й пограничный отряд и 36-ю бригаду морской пехоты. Операции проводились в районах Волчанска, Старицы и Охримовки. В результате боевых действий были уничтожены до 170 военнослужащих, а также боевые машины, включая РСЗО БМ-21 «Град» и САУ «Гвоздика». Группировка «Север» нанесла удары по позициям трех бригад ВСУ в районах Старицы, Охримовки и Волчанска. Также группировка «Запад» поразила позиции пяти бригад украинской армии в Глушковке, Невском, Стельмаховке, Григоровке и Торском и отразила две контратаки, передает Минобороны России. Группировка «Юг» нанесла удары по позициям пяти бригад армии Киева в Часовом Яру, Елизаветовке, Кучеровом Яру и Разливе. В свою очередь, группировка «Центр» поразила позиции трех бригад ВСУ в Розовке, Дружбе, Новгородском и Птичьем. Группировка «Восток»: удары по позициям четырех бригад ВСУ в Угледаре, Пречистовке, Великой Новоселке и Долинке. А группировка «Днепр» ударила по позициям трех бригад ВСУ в Новоданиловке, Каменском и Тягинке. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил о водружении российского флага в поселке Нью-Йорк в ДНР, который был освобожден от ВСУ. Первые кадры видеоподтверждений об этом событии появились в его telegram-канале. Также украинский военнопленный Роман Остап рассказал о сдаче поселка Нью-Йорк ВС РФ. По его словам, весь личный состав был отправлен в поселок, где произошло столкновение, в результате которого никто из его роты не остался в живых. После разгрома Остап сдался в плен. Генеральный штаб ВСУ объявил покровское направление самой горячей точкой на линии фронта. В сообщении уточняется, что особенно интенсивные бои развернулись в районах Воздвиженки и Новогородовки, расположенных близ Покровска. Также активные боевые действия происходят на торецком направлении, включая районы Железного, Торецка, Дылеевки и Нелиповки. Сверхзвуковые истребители Су-34 активно используются для нанесения ударов по опорным пунктам и укрепрайонам армии Украины. Экипажи Су-34 применяют неуправляемые авиабомбы ФАБ-500, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции. Это позволяет повышать точность ударов и одновременно сохранять безопасное расстояние от противника, передает «Пятый канал».