Курганские власти потратят более полумиллиарда на масштабный проект тюменцев

20 августа 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Курганские власти выделили более 600 млн рублей на техприсоединение к комплексной застройке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Комплексная застройка в Курганской области Курганское правительство выделило более 647 миллионов рублей на присоединение к электроснабжению и водоснабжению строящегося жилого комплекса рядом с озером Левашово в Заозерном районе. Масштабный проект по строительству 99 жилых домов ведет один из тюменских девелоперов. Об этом сообщается в постановлении правительства региона, копия которого имеется в распоряжении редакции URA.RU. «Технологическое присоединение (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение до границ участка КРТ у озера Левашово в Кургане. Размер иного межбюджетного трансфера на 2024 год: 187 997 000 рублей, на 2025 — 459 307 000 рублей», — указано в документе. Ранее URA.RU писало, что курганское правительство выделило 90 млн рублей на строительство новой дороги в Заозерном. При этом часть средств была запланирована на устройство системы водоотвода в реку Черная. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганское правительство выделило более 647 миллионов рублей на присоединение к электроснабжению и водоснабжению строящегося жилого комплекса рядом с озером Левашово в Заозерном районе. Масштабный проект по строительству 99 жилых домов ведет один из тюменских девелоперов. Об этом сообщается в постановлении правительства региона, копия которого имеется в распоряжении редакции URA.RU. «Технологическое присоединение (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение до границ участка КРТ у озера Левашово в Кургане. Размер иного межбюджетного трансфера на 2024 год: 187 997 000 рублей, на 2025 — 459 307 000 рублей», — указано в документе. Ранее URA.RU писало, что курганское правительство выделило 90 млн рублей на строительство новой дороги в Заозерном. При этом часть средств была запланирована на устройство системы водоотвода в реку Черная.