Курганские власти потратят более полумиллиарда на масштабный проект тюменцев

Курганское правительство выделило более 647 миллионов рублей на присоединение к электроснабжению и водоснабжению строящегося жилого комплекса рядом с озером Левашово в Заозерном районе. Масштабный проект по строительству 99 жилых домов ведет один из тюменских девелоперов. Об этом сообщается в постановлении правительства региона, копия которого имеется в распоряжении редакции URA.RU.
«Технологическое присоединение (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение до границ участка КРТ у озера Левашово в Кургане. Размер иного межбюджетного трансфера на 2024 год: 187 997 000 рублей, на 2025 — 459 307 000 рублей», — указано в документе.
Ранее URA.RU писало, что курганское правительство выделило 90 млн рублей на строительство новой дороги в Заозерном. При этом часть средств была запланирована на устройство системы водоотвода в реку Черная.
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