Курганские власти потратят более полумиллиарда на масштабный проект тюменцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стройка в заозерном. Курган, каток, стройматериалы, труба, стройка
Курганские власти выделили более 600 млн рублей на техприсоединение к комплексной застройке Фото:
новость из сюжета
Комплексная застройка в Курганской области

Курганское правительство выделило более 647 миллионов рублей на присоединение к электроснабжению и водоснабжению строящегося жилого комплекса рядом с озером Левашово в Заозерном районе. Масштабный проект по строительству 99 жилых домов ведет один из тюменских девелоперов. Об этом сообщается в постановлении правительства региона, копия которого имеется в распоряжении редакции URA.RU.

«Технологическое присоединение (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение до границ участка КРТ у озера Левашово в Кургане. Размер иного межбюджетного трансфера на 2024 год: 187 997 000 рублей, на 2025 — 459 307 000 рублей», — указано в документе.

Ранее URA.RU писало, что курганское правительство выделило 90 млн рублей на строительство новой дороги в Заозерном. При этом часть средств была запланирована на устройство системы водоотвода в реку Черная.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганское правительство выделило более 647 миллионов рублей на присоединение к электроснабжению и водоснабжению строящегося жилого комплекса рядом с озером Левашово в Заозерном районе. Масштабный проект по строительству 99 жилых домов ведет один из тюменских девелоперов. Об этом сообщается в постановлении правительства региона, копия которого имеется в распоряжении редакции URA.RU. «Технологическое присоединение (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение до границ участка КРТ у озера Левашово в Кургане. Размер иного межбюджетного трансфера на 2024 год: 187 997 000 рублей, на 2025 — 459 307 000 рублей», — указано в документе. Ранее URA.RU писало, что курганское правительство выделило 90 млн рублей на строительство новой дороги в Заозерном. При этом часть средств была запланирована на устройство системы водоотвода в реку Черная.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...