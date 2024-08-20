Яшин* отказался от политического убежища в Германии из-за России

20 августа 2024 в 22:49 Размер текста - 17 +

Илья Яшин (признан Минюстом РФ иноагентом) мечтает вернуться в Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Россия и Запад провели масштабный обмен заключенными Политический деятель Илья Яшин (признан Минюстом РФ иноагентом) отказался от политического убежища в Германии. Он считает, что согласие на убежище означало бы то, что он больше не смог посетить Россию. «Освобожденный в рамках обмена заключенными Илья Яшин (признан в РФ иноагентом) заявил, что отказался от предложения политического убежища в Германии. <…> По словам Яшина, согласие на убежище означало бы, „что он никогда не сможет поехать в Россию“», — пишут «Ведомости». При этом представитель МВД Германии отказался комментировать эту ситуацию. Кроме того, Яшин подал заявление на получение вида на жительство, а также планирует убеждать европейских чиновников расширять санкции против россиян. Илья Яшин был освобожден 1 августа в рамках обмена заключенными между Россией и Западом. Он был приговорен к 8,5 года колонии общего режима за распространение фейков о российской армии. Вместе с Яшиным Россия также отдала Владимира Кара-Мурзу (признан Минюстом РФ иноагентом), Эвана Гершковича и других. При этом сразу после прибытия в США 2 августа Яшин выразил желание вернуться в РФ. Он не считает свое отправление в Германию добровольным. «Первое желание было немедленно взять билет и вернуться в Россию», — сказал политик. *Илья Яшин признан Минюстом РФ иноагентом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Политический деятель Илья Яшин (признан Минюстом РФ иноагентом) отказался от политического убежища в Германии. Он считает, что согласие на убежище означало бы то, что он больше не смог посетить Россию. «Освобожденный в рамках обмена заключенными Илья Яшин (признан в РФ иноагентом) заявил, что отказался от предложения политического убежища в Германии. <…> По словам Яшина, согласие на убежище означало бы, „что он никогда не сможет поехать в Россию“», — пишут «Ведомости». При этом представитель МВД Германии отказался комментировать эту ситуацию. Кроме того, Яшин подал заявление на получение вида на жительство, а также планирует убеждать европейских чиновников расширять санкции против россиян. Илья Яшин был освобожден 1 августа в рамках обмена заключенными между Россией и Западом. Он был приговорен к 8,5 года колонии общего режима за распространение фейков о российской армии. Вместе с Яшиным Россия также отдала Владимира Кара-Мурзу (признан Минюстом РФ иноагентом), Эвана Гершковича и других. При этом сразу после прибытия в США 2 августа Яшин выразил желание вернуться в РФ. Он не считает свое отправление в Германию добровольным. «Первое желание было немедленно взять билет и вернуться в Россию», — сказал политик. *Илья Яшин признан Минюстом РФ иноагентом