Яшин* отказался от политического убежища в Германии из-за России

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Навальный Алексей. Москва, яшин илья
Илья Яшин (признан Минюстом РФ иноагентом) мечтает вернуться в Россию Фото:
новость из сюжета
Россия и Запад провели масштабный обмен заключенными

Политический деятель Илья Яшин (признан Минюстом РФ иноагентом) отказался от политического убежища в Германии. Он считает, что согласие на убежище означало бы то, что он больше не смог посетить Россию.

«Освобожденный в рамках обмена заключенными Илья Яшин (признан в РФ иноагентом) заявил, что отказался от предложения политического убежища в Германии. <…> По словам Яшина, согласие на убежище означало бы, „что он никогда не сможет поехать в Россию“», — пишут «Ведомости».

При этом представитель МВД Германии отказался комментировать эту ситуацию. Кроме того, Яшин подал заявление на получение вида на жительство, а также планирует убеждать европейских чиновников расширять санкции против россиян.

Илья Яшин был освобожден 1 августа в рамках обмена заключенными между Россией и Западом. Он был приговорен к 8,5 года колонии общего режима за распространение фейков о российской армии. Вместе с Яшиным Россия также отдала Владимира Кара-Мурзу (признан Минюстом РФ иноагентом), Эвана Гершковича и других.

При этом сразу после прибытия в США 2 августа Яшин выразил желание вернуться в РФ. Он не считает свое отправление в Германию добровольным. «Первое желание было немедленно взять билет и вернуться в Россию», — сказал политик.

*Илья Яшин признан Минюстом РФ иноагентом

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Политический деятель Илья Яшин (признан Минюстом РФ иноагентом) отказался от политического убежища в Германии. Он считает, что согласие на убежище означало бы то, что он больше не смог посетить Россию. «Освобожденный в рамках обмена заключенными Илья Яшин (признан в РФ иноагентом) заявил, что отказался от предложения политического убежища в Германии. <…> По словам Яшина, согласие на убежище означало бы, „что он никогда не сможет поехать в Россию“», — пишут «Ведомости». При этом представитель МВД Германии отказался комментировать эту ситуацию. Кроме того, Яшин подал заявление на получение вида на жительство, а также планирует убеждать европейских чиновников расширять санкции против россиян. Илья Яшин был освобожден 1 августа в рамках обмена заключенными между Россией и Западом. Он был приговорен к 8,5 года колонии общего режима за распространение фейков о российской армии. Вместе с Яшиным Россия также отдала Владимира Кара-Мурзу (признан Минюстом РФ иноагентом), Эвана Гершковича и других. При этом сразу после прибытия в США 2 августа Яшин выразил желание вернуться в РФ. Он не считает свое отправление в Германию добровольным. «Первое желание было немедленно взять билет и вернуться в Россию», — сказал политик. *Илья Яшин признан Минюстом РФ иноагентом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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