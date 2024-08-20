Белоусов лично обратился к военным по поводу недавних событий СВО

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов обратился к российским бойцам по поводу освобождения в зоне проведения СВО новых населенных пунктов. Он направил телеграмму в адрес нескольких бригад Вооруженных сил РФ.
«Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригады с освобождением от врага населённого пункта Артёмово в ДНР», — сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ. Также Белоусов направил поздравления личному составу и командованию первой отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады с успехами в уничтожении обороны противника на александро-калиновском направлении.
Это не первый случай поздравлений со стороны министра обороны. Ранее он также выразил признательность военнослужащим двух элитных полков за успешное освобождение населенных пунктов Розовка и Песчаное, находящихся соответственно в ЛНР и Харьковской области.
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