Тюменскую дочку «Транснефти» заставят сажать лес в Югре

Тюменский арбитражный суд признал оправданным иск департамента недропользования ХМАО в адрес АО «Транснефть-Сибирь», офис которого расположен в Тюмени. По решению, «дочка» большой «Транснефти» будет вынуждена провести лесовосстановительные работы на территории Югры, говорится в резолюции суда, которая есть в распоряжении URA.RU.
«Исковое заявление удовлетворить. Понудить акционерное общество „Транснефть Сибирь“ в срок до 31.10.2024 выполнить работы по дополнению лесовосстановления на площади 83,8942 га, в том числе по четырем договорам аренды лесных участков», — сообщается в резолютивной части документа.
Из материалов дела известно, что АО «Транснефть-Сибирь» выполняла на арендованных участках общей площадью свыше 860 тысяч квадратных метров различные, в том числе и ремонтные работы на нефтепроводе. После завершения работ компания провела работы по восстановлению лесных ресурсов, однако последующие обязанности по поддержанию жизнеспособности деревьев проигнорировала. В итоге из всего высаженного массива прижился лишь один процент деревьев. По какой причине агротехнические работы не проводились, не поясняется.
Кроме восстановительных работ, компании предстоит заплатить госпошлину. Решение суда может быть оспорено в Восьмой апелляционной инстанции, уточняется в документе.
URA.RU направило запрос руководству АО «Транснефть — Сибирь», на момент публикации ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что тюменская «дочка» большой «Транснефти» в 2024 году засветилась в нескольких исках, в том числе — в адрес скандальной коммунальной компании из Нижнетавдинского района.
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