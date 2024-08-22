Власти Волгоградской области подтвердили пожар на военном объекте

В Волгоградской области в Мариновке после атаки ВСУ беспилотниками вспыхнул пожар на объекте Минобороны РФ. На данный момент его оперативно тушат, жертв или пострадавших не обнаружено. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
«В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта Министерства обороны. Пожарно-спасательные службы оперативно приступили к пожаротушению», — передает слова Бочарова telegram-канал «Регион 34 | администрация Волгоградской области». Глава региона добавил, что в результате падения обломков не было зафиксировано жертв среди мирного населения.
Ранее украинские военные атаковали с помощью БПЛА город Калач-на-Дону. Местные жители слышали от шести до 10 сильных хлопков, сработали системы ПВО. Позже сообщалось, что в регионе горит аэродром и поле рядом с ним. Очевидцы сняли на видео красное зарево от огня и клубы дыма в поле.
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В Волгоградской области в Мариновке после атаки ВСУ беспилотниками вспыхнул пожар на объекте Минобороны РФ. На данный момент его оперативно тушат, жертв или пострадавших не обнаружено. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. «В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта Министерства обороны. Пожарно-спасательные службы оперативно приступили к пожаротушению», — передает слова Бочарова telegram-канал «Регион 34 | администрация Волгоградской области». Глава региона добавил, что в результате падения обломков не было зафиксировано жертв среди мирного населения. Ранее украинские военные атаковали с помощью БПЛА город Калач-на-Дону. Местные жители слышали от шести до 10 сильных хлопков, сработали системы ПВО. Позже сообщалось, что в регионе горит аэродром и поле рядом с ним. Очевидцы сняли на видео красное зарево от огня и клубы дыма в поле.