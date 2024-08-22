FT: глава МАГАТЭ поедет в Курскую область из-за атак ВСУ

22 августа 2024 в 10:16 Размер текста - 17 +

Гросси намерен посетить Курскую АЭС в ближайшее время, пишет FT Фото: Dean Calma / IAEA новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить Курскую АЭС на следующей неделе. Он заявил, что объект находится в пределах досягаемости артиллерии ВСУ и может быть поврежден во время обстрела, пишет Financial Times. «Гросси сказал, что посетит Курск на следующей неделе, чтобы поговорить с руководством станции и собрать любые доказательства того, что АЭС уже была объектом нападения», — говорится в материале. Во время визита Гросси также проведет оценку электроснабжения станции и подъездных путей к ней на фоне атак ВСУ по мостам через реку Сейма. Ранее URA.RU писало о приезде Рафаэля Гросси в Курск. Отмечается, что он приедет на станцию для оценки ситуации на месте. Военкор Марат Хайруллин ранее заявлял, что ВСУ хотят взорвать «грязную бомбу» возле Курской и Запорожской АЭС. Он передал, что Украина готовит ядерную провокацию, чтобы обвинить в эскалации Россию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить Курскую АЭС на следующей неделе. Он заявил, что объект находится в пределах досягаемости артиллерии ВСУ и может быть поврежден во время обстрела, пишет Financial Times. «Гросси сказал, что посетит Курск на следующей неделе, чтобы поговорить с руководством станции и собрать любые доказательства того, что АЭС уже была объектом нападения», — говорится в материале. Во время визита Гросси также проведет оценку электроснабжения станции и подъездных путей к ней на фоне атак ВСУ по мостам через реку Сейма. Ранее URA.RU писало о приезде Рафаэля Гросси в Курск. Отмечается, что он приедет на станцию для оценки ситуации на месте. Военкор Марат Хайруллин ранее заявлял, что ВСУ хотят взорвать «грязную бомбу» возле Курской и Запорожской АЭС. Он передал, что Украина готовит ядерную провокацию, чтобы обвинить в эскалации Россию.