FT: глава МАГАТЭ поедет в Курскую область из-за атак ВСУ

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. stock,  stock, Гросси Рафаэль
Гросси намерен посетить Курскую АЭС в ближайшее время, пишет FT Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить Курскую АЭС на следующей неделе. Он заявил, что объект находится в пределах досягаемости артиллерии ВСУ и может быть поврежден во время обстрела, пишет Financial Times.

«Гросси сказал, что посетит Курск на следующей неделе, чтобы поговорить с руководством станции и собрать любые доказательства того, что АЭС уже была объектом нападения», — говорится в материале. Во время визита Гросси также проведет оценку электроснабжения станции и подъездных путей к ней на фоне атак ВСУ по мостам через реку Сейма.

Ранее URA.RU писало о приезде Рафаэля Гросси в Курск. Отмечается, что он приедет на станцию для оценки ситуации на месте. Военкор Марат Хайруллин ранее заявлял, что ВСУ хотят взорвать «грязную бомбу» возле Курской и Запорожской АЭС. Он передал, что Украина готовит ядерную провокацию, чтобы обвинить в эскалации Россию.

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить Курскую АЭС на следующей неделе. Он заявил, что объект находится в пределах досягаемости артиллерии ВСУ и может быть поврежден во время обстрела, пишет Financial Times. «Гросси сказал, что посетит Курск на следующей неделе, чтобы поговорить с руководством станции и собрать любые доказательства того, что АЭС уже была объектом нападения», — говорится в материале. Во время визита Гросси также проведет оценку электроснабжения станции и подъездных путей к ней на фоне атак ВСУ по мостам через реку Сейма. Ранее URA.RU писало о приезде Рафаэля Гросси в Курск. Отмечается, что он приедет на станцию для оценки ситуации на месте. Военкор Марат Хайруллин ранее заявлял, что ВСУ хотят взорвать «грязную бомбу» возле Курской и Запорожской АЭС. Он передал, что Украина готовит ядерную провокацию, чтобы обвинить в эскалации Россию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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