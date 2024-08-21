21 августа 2024

Пропавшая на Маврикии челябинка найдена мертвой

© Служба новостей «URA.RU»
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По предварительной информации, Залию Шамогулову зарезал ее знакомый Фото:

Челябинка Залия Шамигулова, пропавшая во время отдыха на Маврикии, найдена мертвой. Об этом сообщают африканские СМИ. При этом официального подтверждения этой информации нет.

«Мужчина по имени Пурявирсингх (29 лет), компьютерный инженер, признался в хладнокровном убийстве Залии. По его словам, в ходе конфликта он несколько раз ударил женщину ножом. Когда он осознал свой поступок, он решил спрятать труп, закопав его в лесу в Ла-Мари», — сообщает издание «Ле Морисьен».

Мужчина якобы давно знал Залию. Они познакомились во время учебы. В последнее время между ними начались романтические отношения. Поводом же для убийства стала ревность: мужчина узнал, что женщина изменят ему.

Залия Шамигулова пропала на Маврикии 17 августа. В последний раз она выходила на связь с родственниками 16 августа и сообщила о планах погулять со своим знакомым. После того как Шамигулова не вернулась с прогулки, ее подруга сообщила в полицию о пропаже девушки. Посольство России на Маврикии также вышло на связь с полицией.

Мать девушки живет в городе Учалы в Башкортостане. Она сообщала СМИ, что ее дочь могли похитить ради выкупа.

Сама Шамигулова окончила международный факультет Южно-Уральского университета. В последнее время она работала в челябинском вузе.

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Челябинка Залия Шамигулова, пропавшая во время отдыха на Маврикии, найдена мертвой. Об этом сообщают африканские СМИ. При этом официального подтверждения этой информации нет. «Мужчина по имени Пурявирсингх (29 лет), компьютерный инженер, признался в хладнокровном убийстве Залии. По его словам, в ходе конфликта он несколько раз ударил женщину ножом. Когда он осознал свой поступок, он решил спрятать труп, закопав его в лесу в Ла-Мари», — сообщает издание «Ле Морисьен». Мужчина якобы давно знал Залию. Они познакомились во время учебы. В последнее время между ними начались романтические отношения. Поводом же для убийства стала ревность: мужчина узнал, что женщина изменят ему. Залия Шамигулова пропала на Маврикии 17 августа. В последний раз она выходила на связь с родственниками 16 августа и сообщила о планах погулять со своим знакомым. После того как Шамигулова не вернулась с прогулки, ее подруга сообщила в полицию о пропаже девушки. Посольство России на Маврикии также вышло на связь с полицией. Мать девушки живет в городе Учалы в Башкортостане. Она сообщала СМИ, что ее дочь могли похитить ради выкупа. Сама Шамигулова окончила международный факультет Южно-Уральского университета. В последнее время она работала в челябинском вузе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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