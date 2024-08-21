Сотрудники отнятого у бизнесмена Гайсина фармзавода пишут Путину

Сотрудники завода «Уралбиофарм» (Екатеринбург), который принадлежал бизнесмену Малику Гайсину, но был национализирован, написали коллективное обращение к президенту России Владимиру Путину. В нем они пожаловались на нового директора — депутата заксобрания Александра Серебренникова. Копия письма имеется в распоряжении URA.RU.
«Мы, трудовой коллектив АО „Уралбиофарм“, просим Вас оказать содействие в защите наших прав от незаконных и коррупционных действий [гендиректора] Мальцева М. Ю. и [управляющего по доверенности] Серебренникова А. В. [...] Работники опасаются целенаправленного доведения государственного предприятия до банкротства, прекращения его деятельности, а также дальнейшего сокращения численности работников и нарушений наших трудовых прав», — говорится в обращении.
Серебренников уже серьезно сократил штат сотрудников, а также заключил договор с аффилированной компанией — ГК «Радуга», которой сам владел до недавнего времени. Более того, снижаются финансово-экономические и производственные показатели предприятия, сокращаются экспортные отгрузки, говорится в письме. Путина просят обратить внимание на ситуацию.
«Уралбиофарм» и еще несколько активов были изъяты у Гайсина по решению суда в 2023 году по иску прокуратуры. По версии следствия, он получил их в нарушение антикоррупционного законодательства, будучи депутатом Госдумы в 1990-е годы. Новым собственником фармзавода стало Росимущество, новым гендиректором — Михаил Мальцев. Но в июле этого года он написал доверенность и передал управление предприятием Серебренникову.
Коллектив воспринял это в штыки — по их словам, новый руководитель не идет с ними на контакт и ведет губительную политику. По другой версии, депутат выявил ряд проблем на предприятии, в том числе в кадровой политике, и теперь пытается оптимизировать производство. На ближайшие годы «Уралбиофарм» стоит в плане приватизации. Гайсин сейчас находится под арестом по делу о злоупотреблении полномочиями на посту директора завода «Исеть».
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