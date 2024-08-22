Главный врач челябинского онкоцентра Ростовцев пытался оспорить срок в СИЗО

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Мера пресечения Дмитрию Ростовцеву в суде Тракторозаводского района. Челябинск , ростовцев дмитрий
Дмитрия Ростовцева оставили под стражей до 6 октября Фото:
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ФСБ задержала главврача челябинского онкоцентра

Главный врач Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Дмитрий Ростовцев, задержанный ФСБ и обвиняемый в мошенничестве, 22 августа пытался оспорить срок в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда, решение о содержании его под стражей до 6 октября оставили без изменений.

«Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвокатов обвиняемого Дмитрия Ростовцева. Постановление Тракторозаводского райсуда Челябинска, которым обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 октября 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Адвокаты в своей апелляционной жалобе просили отменить решение суда первой инстанции. В качестве новой меры пресечения они предложили избрать домашний арест. Но их доводы не нашли отклика у суда.

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Ростовцев был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области 6 августа. Вместе с ним под следствие попали начальник АХЧ медучреждения Татьяна Вяткина и бригадир Гаик Рафаэлян. По версии следствия, Вяткина получала от Рафаэляна деньги за фиктивное трудоустройство сотрудников. Зарплату же они присваивали себе. Предварительно, Ростовцев также участвовал в схеме. И если начальник АХЧ уже дала признательные показания, то Ростовцев и Рафаэлян вину отрицают.

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Главный врач Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Дмитрий Ростовцев, задержанный ФСБ и обвиняемый в мошенничестве, 22 августа пытался оспорить срок в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда, решение о содержании его под стражей до 6 октября оставили без изменений. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвокатов обвиняемого Дмитрия Ростовцева. Постановление Тракторозаводского райсуда Челябинска, которым обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 октября 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Адвокаты в своей апелляционной жалобе просили отменить решение суда первой инстанции. В качестве новой меры пресечения они предложили избрать домашний арест. Но их доводы не нашли отклика у суда. Ростовцев был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области 6 августа. Вместе с ним под следствие попали начальник АХЧ медучреждения Татьяна Вяткина и бригадир Гаик Рафаэлян. По версии следствия, Вяткина получала от Рафаэляна деньги за фиктивное трудоустройство сотрудников. Зарплату же они присваивали себе. Предварительно, Ростовцев также участвовал в схеме. И если начальник АХЧ уже дала признательные показания, то Ростовцев и Рафаэлян вину отрицают.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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