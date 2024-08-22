Irish Examiner: ирландский наемник Алекс Рыжук пропал без вести на Украине

22 августа 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

МИД Ирландии в курсе, что на Украине без вести пропал их военный, отправленный в страну в качестве наемника Фото: U.S Army / Spc. John Onuoha новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Наемник из Ирландии, 20-летний Алекс Рыжук, два года назад прибыл на Украину и вступил в ряды ВСУ, а несколько недель назад пропал без вести. Об этом сообщает местная газета Irish Examiner. «Рыжук из Южного Дублина. Родившийся в семье украинцев, он поехал на Украину, когда ему исполнилось 18 лет. [Рыжук был] недалеко от линии фронта на востоке Украины и пропал без вести несколько недель назад», — пишет газета . Отмечается, что МИД Ирландии в курсе ситуации. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что некоторые страны могут отправлять своих профессиональных военнослужащих на украинскую территорию. При этом они маскируют их под наемников, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Наемник из Ирландии, 20-летний Алекс Рыжук, два года назад прибыл на Украину и вступил в ряды ВСУ, а несколько недель назад пропал без вести. Об этом сообщает местная газета Irish Examiner. «Рыжук из Южного Дублина. Родившийся в семье украинцев, он поехал на Украину, когда ему исполнилось 18 лет. [Рыжук был] недалеко от линии фронта на востоке Украины и пропал без вести несколько недель назад», — пишет газета. Отмечается, что МИД Ирландии в курсе ситуации. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что некоторые страны могут отправлять своих профессиональных военнослужащих на украинскую территорию. При этом они маскируют их под наемников, передает RT.