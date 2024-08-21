21 августа 2024

Выдающегося полярника увековечили в Новом Уренгое. Фото

Мурал с изображением полярника Чилингарова появился в Новом Уренгое
© Служба новостей «URA.RU»
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Очередной мурал украсил стену дома в Новом Уренгое (архивное фото)
Очередной мурал украсил стену дома в Новом Уренгое (архивное фото) Фото:

Мурал с изображением выдающегося исследователя Арктики Артура Чилингарова появился в Новом Уренгое. О новой достопримечательности города URA.RU сообщил читатель.

«Мурал находится на стене высотки в микрорайоне Восточный. На изображении Чилингаров держит в руках двух белых медвежат», — рассказал читатель агентства.

Ранее URA.RU сообщало о муралах в Надыме, которые нанесли поверх рисунков советской эпохи. Этот факт возмутил горожан.

Мурал в Новом Уренгое с изображением Чилингарова
Мурал в Новом Уренгое с изображением Чилингарова
Фото:

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Мурал с изображением выдающегося исследователя Арктики Артура Чилингарова появился в Новом Уренгое. О новой достопримечательности города URA.RU сообщил читатель. «Мурал находится на стене высотки в микрорайоне Восточный. На изображении Чилингаров держит в руках двух белых медвежат», — рассказал читатель агентства. Ранее URA.RU сообщало о муралах в Надыме, которые нанесли поверх рисунков советской эпохи. Этот факт возмутил горожан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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