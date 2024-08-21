Очередной мурал украсил стену дома в Новом Уренгое (архивное фото)
Мурал с изображением выдающегося исследователя Арктики Артура Чилингарова появился в Новом Уренгое. О новой достопримечательности города URA.RU сообщил читатель.
«Мурал находится на стене высотки в микрорайоне Восточный. На изображении Чилингаров держит в руках двух белых медвежат», — рассказал читатель агентства.
Ранее URA.RU сообщало о муралах в Надыме, которые нанесли поверх рисунков советской эпохи. Этот факт возмутил горожан.
Мурал в Новом Уренгое с изображением Чилингарова
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