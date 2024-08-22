В порт «Кавказ» направили пожарный поезд для тушения цистерн после удара ВСУ

Атакован порт «Кавказ», началось возгорание, на место ЧП отправлен пожарный поезд
В порт «Кавказ» на тушение пожара, начавшегося в результате атаки ВСУ, выехал пожарный поезд. Об этом сообщили в экстренных службах.
«Пожарный поезд направлен в порт „Кавказ“ для тушения горящих цистерн с горюче-смазончыми материалами после ракетной атаки ВСУ», — сообщили экстренных службах. Информацию об этом передает РИА Новости.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ». Как сообщил оперативный штаб Краснодарского края, в результате удара произошел пожар. На место выехали экстренные службы, передает RT.
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