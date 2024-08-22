В порт «Кавказ» направили пожарный поезд для тушения цистерн после удара ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в цехе изготовления акриловых ванн по адресу Труда, 9а. Екатеринбург, пожарный поезд
Атакован порт «Кавказ», началось возгорание, на место ЧП отправлен пожарный поезд Фото:

В порт «Кавказ» на тушение пожара, начавшегося в результате атаки ВСУ, выехал пожарный поезд. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Пожарный поезд направлен в порт „Кавказ“ для тушения горящих цистерн с горюче-смазончыми материалами после ракетной атаки ВСУ», — сообщили экстренных службах. Информацию об этом передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ». Как сообщил оперативный штаб Краснодарского края, в результате удара произошел пожар. На место выехали экстренные службы, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В порт «Кавказ» на тушение пожара, начавшегося в результате атаки ВСУ, выехал пожарный поезд. Об этом сообщили в экстренных службах. «Пожарный поезд направлен в порт „Кавказ“ для тушения горящих цистерн с горюче-смазончыми материалами после ракетной атаки ВСУ», — сообщили экстренных службах. Информацию об этом передает РИА Новости. Ранее сообщалось о том, что ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ». Как сообщил оперативный штаб Краснодарского края, в результате удара произошел пожар. На место выехали экстренные службы, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...