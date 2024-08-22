В порт «Кавказ» направили пожарный поезд для тушения цистерн после удара ВСУ

22 августа 2024 в 20:04 Размер текста - 17 +

Атакован порт «Кавказ», началось возгорание, на место ЧП отправлен пожарный поезд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В порт «Кавказ» на тушение пожара, начавшегося в результате атаки ВСУ, выехал пожарный поезд. Об этом сообщили в экстренных службах. «Пожарный поезд направлен в порт „Кавказ“ для тушения горящих цистерн с горюче-смазончыми материалами после ракетной атаки ВСУ», — сообщили экстренных службах. Информацию об этом передает РИА Новости. Ранее сообщалось о том, что ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ». Как сообщил оперативный штаб Краснодарского края, в результате удара произошел пожар. На место выехали экстренные службы, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В порт «Кавказ» на тушение пожара, начавшегося в результате атаки ВСУ, выехал пожарный поезд. Об этом сообщили в экстренных службах. «Пожарный поезд направлен в порт „Кавказ“ для тушения горящих цистерн с горюче-смазончыми материалами после ракетной атаки ВСУ», — сообщили экстренных службах. Информацию об этом передает РИА Новости. Ранее сообщалось о том, что ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ». Как сообщил оперативный штаб Краснодарского края, в результате удара произошел пожар. На место выехали экстренные службы, передает RT.