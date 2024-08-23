Харрис официально согласилась баллотироваться в президенты США

23 августа 2024 в 08:28 Размер текста - 17 +

Камала Харрис официально объявила о своем участии в выборах президента США, пишет Bloomberg Фото: Official White House / Adam Schultz Кандидат в президенты США Камала Харрис официально согласилась баллотироваться на пост главы государства от Демократической партии. Об этом пишет Bloomberg. Отмечается, что выборы пройдут 5 ноября 2024 года. «Я знаю, что сегодня вечером за нами следят люди разных политических взглядов. И я хочу, чтобы вы знали: я обещаю быть президентом для всех американцев. Вы всегда можете доверять мне в том, что я поставлю страну выше партии и самолюбия», — передает Bloomberg слова Харрис с выступления на национальном съезде демократов в Чикаго. В своей речи Харрис заявила, что будет свято хранить основополагающие принципы Америки, бороться за американский народ и станет президентом, который обладает здравым смыслом. Она также уточнила, что предстоящие выборы будут одними из самых важных в истории американской нации. Камала Харрис родилась 20 октября 1964 года в Окленде (штат Калифорния). Она окончила Гарвардский университет и получила степень бакалавра экономики и политических наук. После чего работала помощницей в аппарате сенатора от Калифорнии Алана Крэнстона. После получения юридического образования она работала прокурором в в округе Аламеда (штат Калифорния) и в Сан-Франциско. С 2021 года она занимает должность вице-президента США. Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев заявил, что победа Харрис на выборах в США приведет к хаосу в мире. По его словам, в мире случится эскалация всех военных конфликтов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кандидат в президенты США Камала Харрис официально согласилась баллотироваться на пост главы государства от Демократической партии. Об этом пишет Bloomberg. Отмечается, что выборы пройдут 5 ноября 2024 года. «Я знаю, что сегодня вечером за нами следят люди разных политических взглядов. И я хочу, чтобы вы знали: я обещаю быть президентом для всех американцев. Вы всегда можете доверять мне в том, что я поставлю страну выше партии и самолюбия», — передает Bloomberg слова Харрис с выступления на национальном съезде демократов в Чикаго. В своей речи Харрис заявила, что будет свято хранить основополагающие принципы Америки, бороться за американский народ и станет президентом, который обладает здравым смыслом. Она также уточнила, что предстоящие выборы будут одними из самых важных в истории американской нации. Камала Харрис родилась 20 октября 1964 года в Окленде (штат Калифорния). Она окончила Гарвардский университет и получила степень бакалавра экономики и политических наук. После чего работала помощницей в аппарате сенатора от Калифорнии Алана Крэнстона. После получения юридического образования она работала прокурором в в округе Аламеда (штат Калифорния) и в Сан-Франциско. С 2021 года она занимает должность вице-президента США. Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев заявил, что победа Харрис на выборах в США приведет к хаосу в мире. По его словам, в мире случится эскалация всех военных конфликтов.