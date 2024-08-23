Новорожденного из Тюмени зарегистрировали в ЯНАО ради мер поддержки

В Новом Уренгое (ЯНАО) с начала года зарегистрировали тысячного младенца. Ребенок родился в Тюмени, но зарегистрировать его решили на Ямале, сообщает пресс-служба мэрии газовой столицы.
«В Новом Уренгое с начала года зарегистрирован 1000-ый малыш. Ребенок родился 3 августа в Тюмени, но родители решили зарегистрировать сына на родном Ямале», — сообщает пресс-служба Нового Уренгоя в telegram-канале.
В ЯНАО действуют меры поддержки для многодетных семей. При рождении ребенка ему дарят коробку «Малышу Ямала», а второй и последующие дети получают сертификат на 32 тысячи рублей. В семье Дмитрия и Ольги уже третий ребенок, родители стали многодетными.
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