Mash: в результате захвата ИК-19 убиты минимум двое сотрудников

При захвате ИК-19 в Волгоградской области террористы убили начальника оперчасти и начальника отряда. Об этом сообщил telegram-канал Mash. В telegram-каналах также распространяется информация, что погибших уже трое.
«В результате захвата ИК-19 убиты минимум двое сотрудников: начальник отряда и начальник оперчасти», — говорится в сообщении telegram-канала. Уточняется, что обоим погибшим было 40 лет. Официальных комментариев о погибших или пострадавших при захвате колонии нет.
Трое заключенных взяли сотрудников колонии в заложники 23 августа. Они требуют два миллиона долларов и вертолет. URA.RU собрало все, что известно о происшествии в отдельном материале, а также ведет онлайн-трансляцию.
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