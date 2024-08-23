Mash: в результате захвата ИК-19 убиты минимум двое сотрудников

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Террористы захватили заложников в ИК-19
Террористы захватили заложников в ИК-19 Фото:
новость из сюжета
Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области

При захвате ИК-19 в Волгоградской области террористы убили начальника оперчасти и начальника отряда. Об этом сообщил telegram-канал Mash. В telegram-каналах также распространяется информация, что погибших уже трое. 

«В результате захвата ИК-19 убиты минимум двое сотрудников: начальник отряда и начальник оперчасти», — говорится в сообщении telegram-канала. Уточняется, что обоим погибшим было 40 лет. Официальных комментариев о погибших или пострадавших при захвате колонии нет. 

Трое заключенных взяли сотрудников колонии в заложники 23 августа. Они требуют два миллиона долларов и вертолет. URA.RU собрало все, что известно о происшествии в отдельном материале, а также ведет онлайн-трансляцию

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При захвате ИК-19 в Волгоградской области террористы убили начальника оперчасти и начальника отряда. Об этом сообщил telegram-канал Mash. В telegram-каналах также распространяется информация, что погибших уже трое.  «В результате захвата ИК-19 убиты минимум двое сотрудников: начальник отряда и начальник оперчасти», — говорится в сообщении telegram-канала. Уточняется, что обоим погибшим было 40 лет. Официальных комментариев о погибших или пострадавших при захвате колонии нет.  Трое заключенных взяли сотрудников колонии в заложники 23 августа. Они требуют два миллиона долларов и вертолет. URA.RU собрало все, что известно о происшествии в отдельном материале, а также ведет онлайн-трансляцию. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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